Per venerdì 15 novembre, atteso ulteriore peggioramento

Una perturbazione interessa parzialmente la Sicilia pertanto la giornata giovedì 14 dicembre sarà caratterizzata da un tempo localmente piovoso con precipitazioni anche sotto forma di temporale in provincia di Messina, piovaschi invece sul trapanese.

Temperature in lieve calo ma a tratti ancora primaverili

Scendono anche se di poco le temperature con valori massimi in alcune città ancora primaverili. Massime previste tra i 13 ed i 22 gradi. Minime stabili.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 22 a Catania, 13 ad Enna, 21 a Messina, 18 a Palermo, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Soffiano venti di Maestrale sulle nostre regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto sulle zone pianeggianti e più soleggiato sui settori montuosi. Sono attese nevicate diffuse fino a bassa quota sui confini alpini e zone limitrofe ad essi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non una lieve diminuzione di notte. Valori massimi attesi tra i 4°C di Bolzano e i 13-14°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Una perturbazione, sospinta da venti di Maestrale, attraversa le nostre regioni provocando un tempo spiccatamente e instabile e precipitazioni da Toscana, Umbria e Lazio verso le regioni adriatiche. Non mancheranno occasionali temporali e nevicate sugli Appennini sopra i 1400 metri con quote in calo verso sera. Le temperature sono previste in diminuzione, soprattutto nei valori massimi.

Valori massimi compresi tra i 9°C di Perugia e l’Aquila e i 14°C circa delle altre città

Sud e Sicilia. Un fronte perturbato interessa a carattere irregolare le nostre regioni, infatti il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, anche sotto forma di temporale, su Campania, coste tirreniche in generale e sulla Puglia. Il tempo sarà più asciutto sulla Basilicata e in genere sugli Appennini. I venti soffieranno da Maestrale mentre le temperature sono previste in generale diminuzione. Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 15-18°C delle altre città

Venerdì 15 novembre, atteso ulteriore peggioramento

Venerdì, soffiano venti freddi di Tramonta e così il tempo sulla nostra regione sarà molto instabile con precipitazioni diffuse sui settori settentrionali e centrali, nevose sopra i 1500 metri, ci saranno schiarite altrove. Temperature massime fino a 17 gradi, valori notturni attesi in diminuzione.

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni e iniziano a soffiare venti più freddi dai quadranti settentrionali. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto sulle zone pianeggianti, soprattutto orientali, mentre in montagna il sole sarà più prevalente. Temperature massime ancora stazionarie, quelle notturne sono attese in diminuzione.

Valori massimi attesi tra i 4°C di Bolzano e i 14°C di Genova

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni soffiano venti più freddi dai quadranti nordorientali, ma la pressione è in graduale aumento pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e su gran parte delle Marche. Più instabile con rovesci e nevicate anche sotto i 1000 metri su Abruzzo e Molise. Temperature massime in diminuzione. Valori massimi compresi tra i 6-7°C di Campobasso e l’Aquila e i 13°C di Firenze e Roma

Sud e Sicilia. Un vortice sul basso Mar Ionio attiva forti venti settentrionali che provocheranno una diffusa instabilità su Puglia, Calabria e Sicilia dove sono attese precipitazioni, localmente sotto forma di temporale e nevose sui rilievi a quote piuttosto basse, anche in collina in serata e nottata. Le temperature sono previste in diminuzione, i mari risulteranno molto mossi.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 12-15°C delle altre città.