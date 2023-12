Giovedì 14 dicembre, pressione in aumento e venti di Maestrale

Rimane stabile la pressione in Sicilia e così la giornata di mercoledì 13 dicembre sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 25 gradi, valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni.

Temperature primaverili

Ancora temperature primaverili in Sicilia. Massime previste tra i 19 ed i 25 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una veloce perturbazione interessa, al mattino, parte della Lombardia e il Nordest con precipitazioni sparse, perlopiù modeste. In Piemonte ci sarà la nebbia e in Liguria un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Le temperature sono previste in generale aumento, ma in diminuzione in Piemonte. Venti forti di Libeccio sul Mar Ligure che sarà molto mosso, deboli altrove.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Torino e i 15°C di Genova

Centro e Sardegna. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni per l’arrivo di una modesta perturbazione pertanto sin dal mattino ci saranno precipitazioni sulla Toscana settentrionale dove soffierà il Libeccio. Nel corso del giorno i rovesci si porteranno anche in Umbria e in serata pure sul Lazio interno. Sul resto delle regioni avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, ma in genere asciutto.

Valori massimi compresi tra i 13-14°C di Campobasso e l’Aquila e i 16-18°C delle altre città

Sud e Sicilia. Pressione in lenta diminuzione sulle nostre regioni, la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque, soltanto sulla Campania la nuvolosità risulterà compatta e capace di provocare alcuni piovaschi, più probabili in tarda serata e nottata. I venti soffieranno di Libeccio, le temperature saranno decisamente miti e in generale aumento.

Valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 19-20°C delle altre città

Giovedì 14 dicembre, pressione in aumento e venti di Maestrale

Giovedì, la pressione è in aumento e soffiano venti di Maestrale pertanto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale.

Temperature massime fino a 22 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni.

Nord. Soffiano venti di Maestrale sulle nostre regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto sulle zone pianeggianti e più soleggiato sui settori montuosi. Sono attese nevicate diffuse fino a bassa quota sui confini alpini e zone limitrofe ad essi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non una lieve diminuzione di notte.

Valori massimi attesi tra i 4°C di Bolzano e i 13-14°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Una perturbazione, sospinta da venti di Maestrale, attraversa le nostre regioni provocando un tempo spiccatamente e instabile e precipitazioni da Toscana, Umbria e Lazio verso le regioni adriatiche. Non mancheranno occasionali temporali e nevicate sugli Appennini sopra i 1400 metri. Le temperature sono previste in diminuzione, soprattutto nei valori massimi.

Valori massimi compresi tra i 9°C di Perugia e l’Aquila e i 14°C circa delle altre città

Sud e Sicilia. Un fronte perturbato interessa a carattere irregolare le nostre regioni, infatti il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, anche sotto forma di temporale, su Campania, coste tirreniche in generale e sulla Puglia. Il tempo sarà più asciutto sulla Basilicata e in genere sugli Appennini. I venti soffieranno da Maestrale mentre le temperature sono previste in generale diminuzione.

Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 15-18°C delle altre città.