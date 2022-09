L'avviso della protezione civile, temporali sulla zona centro-orientale

Temperature gradevoli ma in flessione, ed arriva il maltempo in Sicilia, con tanto di allerta gialla in sei province per la giornata di domani, mercoledì 21 settembre.

Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diramato l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 22263 in vigore da questo pomeriggio fino alla mezzanotte di mercoledì 21 settembre.

Allerta gialla in sei province dell’isola

Allerta gialla, dunque, in sei province siciliane: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. Ma sono previste piogge anche nel Trapanese, Agrigentino e Nisseno.

Precipitazioni

Sempre per la giornata di domani sono previste piogge e temporali. Le precipitazioni, si legge nel bollettino, saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e tirrenici centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Mentre sulle Isole Eolie, “cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili isolati rovesci”.

Oggi le prime avvisaglie: “Precipitazioni Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali con quantitativi cumulati generalmente deboli. Isole Eolie: cielo sereno o poco nuvoloso”.

La situazione meteo in Italia

Questa invece la situazione sul territorio nazionale prospettata dall’avviso della protezione civile regionale siciliana relativo al rischio incendi ed ondate di calore (il 211) Da una vasta area depressionaria, estesa dal Nord Atlantico fino alla Siberia, si distende una saccatura lungo i meridiani fino al Mediterraneo centro-orientale, interessando gran parte dell’Italia con un flusso mediamente settentrionale di correnti in quota, a modesta curvatura ciclonica, mentre sulle due isole maggiori prevarrà una componente più occidentale.

In questo contesto, tra oggi e domani, isolate aree nuvolose con associate occasionali deboli precipitazioni interesseranno le regioni centro-meridionali, mentre nubi alte e stratificate transiteranno tra Sardegna e Sicilia.

Le temperature subiranno una generale flessione, mentre la ventilazione, già dai quadranti settentrionali, rinforzerà da nord-est dalla giornata di domani, specie sulle regioni centromeridionali peninsulari.

Criticità in Sicilia

Precipitazioni: isolate sui settori interni, con possibili rovesci più intensi sulla Sicilia orientale e settentrionale. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: massime in diminuzione, localmente sensibile.