Gli agenti di polizia di Stato hanno arrestato un medico e un ex frate francescano con l’accusa di maltrattamenti a minore. Secondo le indagini i due padre di due figli e l’ex religioso avrebbero fatto un lavaggio del cervello per spingerli “a riferire violenze fisiche inesistenti commesse dalla madre” per “distruggere la sua figura genitoriale”.

La polizia li hanno messi ai domiciliari sia il medico e l’ex frate francescano, residenti in un comune delle Madonie, termine delle indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese e avviate nell’ambito di un procedimento civile di separazione per cui i due figli della coppia sono stati ascoltati come testimoni.

A eseguire la misura nei confronti del medico e dell’ex religioso, quale padre spirituale della famiglia, sono stati i poliziotti della sezione di polizia giudiziaria di Termini Imerese. Le indagini hanno consentito agli investigatori di “ricostruire dettagliatamente i reiterati episodi di maltrattamenti che hanno consentito l’adozione della severa misura degli arresti domiciliari” per i due indagati.