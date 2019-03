In occasione della manifestazione podistica “strapalermo”, in programma domenica 24 marzo, e con la chiusura al traffico veicolare di piazza Verdi (nel tratto compreso tra via Cavour e via Pignatelli Aragona, da mezzanotte alle 14), via Cavour (nel tratto compreso tra via Roma e piazza verdi, dalle 7 alle 13), via Roma (nel tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour, dalle 7 alle 13) e via Maqueda (nel tratto compreso tra via Cavour e via Torino, dalle 7 alle 13), l’Amat ha modificato temporaneamente i percorsi di dodici linee bus: N1, 101, 102, 103, 104,106, 108, 124, 134, 806, 812, navetta Centro storico.

I nuovi percorsi si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico (amat.pa.it), nella sezione avvisi.