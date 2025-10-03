Manifesto di fraternità Una voce nel bosco Cantico della Terra! Fratello Sole Sorella Arte! Mostra collettiva ispirata a San Francesco ed ai suoi valori: Pace Natura Fratellanza Spiritualità Palazzo Reale di Ficuzza (PA) Inaugurazione Sabato 4 Ottobre ore 16 L’esposizione durerà fino a giorno 18 Ottobre Orario continuato dalle 8 alle 20,30 Sulla scia del grande successo della Biennale Internazionale Sicily Trinacria che si è svolta al Palazzo Reale della Ficuzza lo scorso luglio con grande partecipazione di pubblico di spettatori e di vendite, l’Associazione Precettoria di Palermo dell’Ordine Sacro di San Giorgio, con a capo Chiara Fici, Precettore di Palermo e Presidente della Biennale, ripropone un pomeriggio di alta cultura con famosi artisti siciliani ed esposizione di quadri eseguiti con tecniche varie, tra le quali il Quilling. All’insegna della tradizione e dell’amore per la Sicilia, svetterà in alto la bandiera siciliana, una delle piu’ antiche bandiera del mondo.





Tra le opere d’arte, i turisti ed i visitatori potranno ammirare anche le sculture di Gaetano Ribaudo, professore di arti plastiche e artista internazionale da poco scomparso. Allieteranno il pomeriggio le poesie d’importanti poetesse, vincitrici del premio Eccellenza Siciliana che la BIST (Biennale Internazionale Sicily Trinacria) ha loro conferito (Rita Scelfo, Maria Concetta Borgese, Rosamaria Dolcimascolo, Graziella Campagna). Saranno premiati i pittori: Liliana Cirincione, Francesco Romeo, Grazia Canta, Nuccia Franchina, Caterina Caci, che rappresentano artisticamente i territori di Roma, Termini Imerese, Gratteri e Palermo. Presentazione del libro di Oreste Bevelli scrittore, che ha aderito al progetto culturale. Uno dei momenti centrali della prestigiosa manifestazione sara’ l’esibizione di tecniche Ayurvediche, condotte da Ramona Scarpaci.





Presenti autorità politiche, istituzionali e dirigenziali della BIST: Walter Ra (sindaco di Corleone), Onorevole Francesco Ribaudo (sindaco di Marineo), Francesca Giardina (assessore alla cultura), Giuseppe Giaconia Di Migaido (scrittore, dirigente BIST, campione di Targa Florio), Enrico Fagnano (scrittore, storico, dirigente BIST), Paolo Catanzaro (chinesiologo, dirigente BIST, referente del territorio), Antonio Marcellino (dirigente Distretto Ficuzza), Alberto Pulizzi (dirigente Regionale Sviluppo Rurale), Domenica Nucera (dirigente Provinciale Palermo), Antonino Cangialosi (responsabile Palazzo Reale Ficuzza).

Luogo: Palazzo reale di Ficuzza (Real Casina di caccia), CORLEONE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 16:00

Info:

L’esposizione durera’ fino a giorno 18 Ottobre

Orario continuato dalle 8 alle 20,30

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.