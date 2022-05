Mannaggia alla Strapapà. Il candidato sindaco Gaetano Cammarata ha raccontato il suo calvario del week end scorso, quando è rimasto bloccato nel traffico del centro di Palermo per le chiusure legate alla marcia podistica Strapapà. “Non lo sapevo, non era riportato in nessuna social, nessun giornale che c’era la gara podistica sabato, e io mi sono trovato bloccato. Poi ho pensato aspetta, scendo col tram, lo ho preso, ho fatto un pezzo a piedi. Era un macello. Ho domandato alle persone se ne sapessero qualcosa di quel traffico impazzito. Non ne sapeva niente nessuno. C’è disinformazione”. Insomma, la domanda retorica che ci pone il candidato Sindaco di Palermo, in fondo è semplice, “perchè avete chiuso Palermo per la Strapapà?”