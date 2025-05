Via libera in Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana alla manovrina finanziaria da 50 milioni di euro presentata dal governo regionale. Si entra in clima di bilancio in vista del passaggio in aula del provvedimento che, di fatto, è la seconda manovra economica dell’anno attendendo le variazioni che probabilmente sbarcheranno a luglio o subito dopo l’estate.

La soddisfazione di Schifani

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana della manovrina finanziaria presentata dal mio governo. Desidero rivolgere un sincero apprezzamento a tutta la Commissione per il lavoro svolto, e in particolare al presidente Daidone per la conduzione equilibrata e puntuale dei lavori” commenta a caldo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Maggioranza si mostra coesa

“Un sentito ringraziamento – prosegue – va anche alla maggioranza, che ha dimostrato senso di responsabilità e coesione, condividendo l’intero testo del governo. Questo clima di confronto sereno e costruttivo rappresenta un elemento prezioso, che potrà permetterci, già nelle prossime fasi, di ampliare il disegno di legge originario con ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del nostro territorio, l’incremento dei livelli occupazionali e una visione strategica di lungo periodo. Nei prossimi giorni – conclude – mi riservo di incontrare tutti i partiti della maggioranza, con l’obiettivo di condividere un percorso comune in vista dei lavori d’Aula”.

Le preoccupazioni in vista dell’aula

La sottolineatura del Presidente della Regione sulla tenuta della maggioranza è legata alle preoccupazioni di alcuni in vista dell’analisi della manovra in aula a sale d’Ercole. nei giorni scorsi, infatti, si sono registrate tensioni e la maggioranza è andata sotto a voto segreto per ben due volte su altri temi. Lo scorso sei maggio la maggioranza è stata battuta all’Ars al primo test di voto Parlamentare dopo le elezioni provinciali di secondo livello. E’ stato bocciato il primo articolo del disegno di legge in discussione che riguarda le di politiche abitative. Sono stati 31 i voti contrari e solo 12 i favorevoli, con la maggioranza andata in frantumi. Episodi che non si vuole si ripetano sulla manovrina