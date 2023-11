Partono i lavori delle commissioni

Al via i lavori nelle commissioni di merito dell’Ars sui testi del bilancio e della legge di stabilità per il 2024. Nel pomeriggio si riunisce la commissione Affari istituzionali, le altre a partire da domani. Tra audizioni e raccolta di emendamenti, le commissioni dovranno terminare l’esame entro il 2 dicembre, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

La commissione Bilancio avrà tempo fino al 12 dicembre. Gli uffici dei gruppi parlamentari di maggioranza e minoranza sono al lavoro sugli emendamenti alla manovra che dovrebbe essere incardinata a sala d’Ercole il 15 dicembre, mentre la votazione dovrebbe cominciare dal 19 dicembre. L’obiettivo del governo Schifani è di incassare l’ok dell’Ars a bilancio e legge di stabilità entro il 31 dicembre, senza fare ricorso all’esercizio provvisorio.

Finanziaria e province entro fine anno

Il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta per i conti della Regione siciliana ma non soltanto per quelli. Almeno secondo l’idea del Presidente della Regione Renato Schifani e la sua giunta che punta a chiudere entro il 31 dicembre due grandi “dossier” che sono sul tavolo del governatore fin dal suo insediamento.

I grandi temi per la prima vera svolta

Due grandi temi sono la rinascita delle province e la stabilità dei conti siciliani. Riguardo al primo tema nei giorni scorsi sono stati trovati, in commissione bilancio, i fondi per il 2024, necessari a garantire la copertura dei costi della rinascita degli organi elettivi delle province. servono, complessivamente, venti milioni di euro l’anno. In commissione bilancio l’apposito capitolo è stato dotato di circa 10 milioni sufficienti a coprire un periodo che va da luglio a dicembre 2024 e dunque a consentire lo svolgimento delle elezioni a giungo prossimo. Per risparmiare sulle spese elettorali, poi, si punta ad accorpare le prime elezioni per le nuove province ad una tornata già esistente, quella per il rinnovo del Parlamento europeo

Il calendario d’aula all’Ars

Trovati i soldi si tratta, ora, di far passare la norma al vaglio di Sala d’Ercole cosa che avverrà dopo un breve passaggio in prima commissione parallelamente alla trattazione della Legge di stabilità che accompagna il bilancio di previsione 2024 e il pluriennale 24-26. la conferenza dei capigruppo, conferma il Presidente Renato Schifani, ha messo nero su bianco un calendario che permetterà di arrivare ad approvazione entro il 31 dicembre evitando il ricorso all’esercizio provvisorio e dando certezza ai conti, indicazioni di spesa e soprattutto stabilità evitando interruzioni nella spesa pubblica. una stabilità auspicata dal mondo produttivo siciliano e necessaria al sistema economico dell’isola.