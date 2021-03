Se ne era detto, scritto e parlato a lungo almeno da quattro mesi ad oggi, adesso diventa realta. “Questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana, la collega Luisa Lantieri ha aderito ufficialmente a Forza Italia. A nome di tutto il gruppo parlamentare più numeroso a Palazzo dei Normanni, le do il benvenuto. In Sicilia confermiamo la nostra inarrestabile forza. Abbiamo rappresentanti in tutti i principali territori dell’Isola, a garanzia di una presenza capillare e operativa. Continuiamo a essere il cuore pulsante del partito” comuncia ufficialmente in una nota il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

L’approdo di Luisa Lantieri atteso da novembre

Luisa Lantieri, ex assessore regionale durante il governo Crocetta ma anche ex segretaria personale dell’allora presidente della Regione Totò Cuffaro, eradata in approdo a Forza Italia già a metà novembre dello scorso anno. La Lantieri aveva già lasciato il Pd al quale aveva aderito in epoca recente (precedente alla nascita di questa legislatura comunque) proveniente da un esperienza di centro, per aderire a Ora Sicilia insieme a Daniela Ternullo, Luigi Genovese e Totò Lentini. “Dopo l’adesione delle onorevoli La Rocca Ruvolo e Caronia anticipata da BlogSicilia ed ufficializzata 48 ore dopo, adesso l’ingresso in Forza Italia di Lantieri rappresenta un valore aggiunto al gruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale che assume maggiore centralità all’interno del quadro politico regionale”, aveva detto già a novembre il vice coordinatore regionale azzurro, Riccardo Gallo.

La conferma da parte della stessa Lantieri

“Ritorno con Miccichè” dice la deputata regionale confermando la notizia. “Ora siamo in 14 – dice il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè – e non perché 13 portasse sfortuna. Sono felice del ritorno di Luisa Lantieri che, in verità, non è mai stata in Forza Italia, ma in Grande Sud, movimento politico da me fondato anni fa. Aspettavo da tempo questo momento. Mi piace sottolineare che Lantieri è la quinta donna del nostro gruppo parlamentare. Per quanto mi riguarda, non posso che essere soddisfatto, è la conclusione di una lunga attesa. Con Luisa Lantieri, peraltro, abbiamo completato il quadro della rappresentanza territoriale, essendo Luisa Lantieri deputata eletta in provincia di Enna”.

“La prima volta – sottolinea Lantieri – sono stata eletta all’Ars con il presidente Gianfranco Miccichè in Grande Sud, poi dopo un percorso nel quale abbiamo preso strade diverse, ci siamo ritrovati e in questo percorso di ritorno verso Gianfranco mi sembra di ritornare a casa nel centro destra con degli amici con i quali abbiamo sempre tenuto dei rapporti di amicizia e vicinanza. Potremo adesso tornare a fare politica seria sul territorio e avrò una famiglia allargata con la prospettiva di poter lavorare bene per il mio territorio. Sono emozionata – conclude Lantieri – perché è un ritorno a casa. Non è una nuova esperienza”.

Forza Italia attrattiva all’Ars

L’arrivo di Luisa Lantieri segue una quantità di adesioni degli ultimi mesi fra gli azzurri fra cui quello di Daniela Ternullo adesione della quale, anche in questo caso, BlogSicilia aveva già dato conto ed anticipazione.

Le altre adesioni

Ad ottobre avevano aderito anche Margherita La Rocca Ruvolo proveniente dall’Udc e MariannaCaronia proveniente dalla Lega.

“Forza Italia è l’unico partito che non è in lockdown, siamo un partito aperto e strutturato” aveva detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, nel corso della conferenza stampa di presentazione del passaggio della palermitana Marianna Caronia e dell’agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo, a Forza Italia.

Le adesioni di deputate provenienti dall’Udc e dal gruppo misto (ma in Udc era passata anche lei) erano state, anche quelle, anticipate ieri da BlogSicilia insieme alle voci di un terzo cambio di casacca poi smentito