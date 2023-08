Marchio Fiera del Mediterraneo, solo Mediexpo può utilizzarlo

Ignazio Marchese di

09/08/2023

Il giudice del tribunale di Palermo ha stabilito che solo la Mediexpo potrà utilizzare il marchio Fiera del Mediterraneo. A contenderselo erano sia la Mediexpo di Massimiliano Mazzara e CL Eventi srl che quest’anno hanno organizzato due manifestazioni: una ad aprile e una seconda a maggio.

La sentenza

Il Comune di Palermo le aveva bloccate tutte e due per inagibilità degli spazi della Fiera. Secondo il giudice Claudia Spiga “l’usurpazione dei segni distintivi, aveva determinato confusione tra l’attività fieristica organizzata da Mediexpo negli anni precedenti e con quella in corso, con l’attività dell’altra società. Chiesta l’inibitoria all’utilizzo della denominazione 69° Fiera campionaria, Fiera del Mediterraneo e dei marchi di cui sono titolari, l’istanza cautelare avanzata dalle ricorrenti deve trovare accoglimento. Va quindi inibito a CL Eventi srl l’utilizzo dei marchi registrati da Medifiere srl ‘Fiera campionaria del Mediterraneo’ e ‘Fiera del Mediterraneo’. Medifiere srl e Mediexpo di Massimiliano Mazzara, rispettivamente titolare dei marchi registrati ‘Fiera campionaria del mediterraneo’ e ‘Fiera del Mediterraneo’ ha costituito un’associazione temporanea di imprese e partecipato al bando indetto dal Comune il 22 dicembre scorso per la gestione degli spazi all’interno del polo fieristico cittadino”.

Salta la 69 esima campionaria a Palermo, sito inagibile

A metà aprile la notizia dell’annullamento della 69 esima Fiera del Mediterraneo. Attraverso una pec spedita l’amministrazione comunale ha fatto sapere agli organizzatori che gli eventi previsti in Fiera erano stati annullati. Alcuni spazi tra i padiglioni come accertato dai vigili del fuoco non sono agibili e necessitano di interventi strutturali per consentire le manifestazioni espositive.

L’evento che doveva iniziate il 22 aprile per terminare il 7 maggio, è stato annullato. “Mediexpo comunica – spiega Massimiliano Mazzara organizzatore dell’evento – che per cause non dipendenti dalla propria volontà, ma per la sopravvenuta inagibilità del polo fieristico, la 69esima Fiera campionaria del Mediterraneo è stata annullata”. A rischio anche gli altri eventi programmati visto che devono essere organizzati gli interventi di manutenzione straordinaria. Negli anni della pandemia il centro fieristico è stato utilizzato come hub vaccinale. Qui si sono recato migliaia di cittadini per eseguire i vaccini e i tamponi. “Un danno molto serio per la mia società – aggiunge Mazzara – Questi eventi si programmano da mesi e mesi. Ho dovuto comunicare agli espositori che venivano da diverse parti d’Italia e dall’estero l’annullamento dell’evento”.