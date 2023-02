Il corteo il 24 febbraio da via D’Amico a Bagheria

Vigilia della marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia. Diverse le adesioni alla manifestazione promossa dal Centro Pio La Torre per venerdì 24 febbraio nel quarantesimo anniversario della prima marcia. Ne sono arrivate, infatti, oltre 70 da tutta la Sicilia.

Scuole di ogni grado, amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni, Università, associazioni antimafia, la Diocesi di Palermo, le chiese locali, le associazioni cattoliche, sindacati confederali e le forze dell’ordine.

Per un corretto svolgimento della manifestazione il Comune di Bagheria mette in campo, in sinergia con altri enti e forze dell’ordine, la presenza della polizia municipale e della protezione civile.

Il significato del percorso della Marcia antimafia

La Marcia ripercorrerà la strada dei Valloni che quarant’anni fa era la via di fuga dei killer di centinaia di assassini nel “triangolo della morte” e ora intitolata “Via della marcia antimafia 26 febbraio 1983”.

Il programma della Marcia

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:

Raduno previsto alle 8.30 ( partenza alle 9) presso via Diego D’Amico 30 a Bagheria (presso Scuola Carducci) il percorso continuerà per via Papa Giovanni XXIII direzione via De Spuches, proseguirà per via De Spuches per poi imboccare la strada SP88 fino ad arrivare a Casteldaccia. Arrivati a Casteldaccia (alle 11.30 circa) si proseguirà da via Pedone, via San Giuseppe, via Roma per concludere su Piazza Matrice dove sarà allestito il palco.

Tutti insieme per dire no alla mafia lungo la ”Strada del Vallone”, l’arteria utilizzata come via di fuga dei killer e dai latitanti mafiosi. Uno schieramento trasversale realizzato dal ”comitato popolare di lotta contro la mafia a Casteldaccia” che aveva coalizzato la società civile attorno a un’unica grande azione: scendere in piazza per opporsi allo strapotere dei boss. La marcia del 1983 ebbe una grande eco a livello nazionale, grazie alla grande partecipazione popolare. Il Centro studi Pio La Torre negli anni ha raccolto una ricca documentazione per dare a tutti la possibilità di esercitare la memoria e accedere all’informazione necessaria in vista del 40° anniversario.

Vella “Partecipare per ribadire di essere al fianco dello Stato”

“Partecipare alla marcia Antimafia è l’occasione per ribadire non solo che noi siamo al fianco dello Stato e contro l’organizzazione mafiosa – dichiara il vicesindaco e assessore ai Beni confiscati Daniele Vella – ma anche far partire proprio dal nostro comprensorio un appello a tenere alta l’attenzione sul tema della legalità e della giustizia sociale, per il lavoro e per i diritti”.

Chi aderisce

Hanno aderito e saranno presenti alla manifestazione con referenti e rappresentanti: I Comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Palermo, Santa Flavia, Villabate.

Le scuole del comprensorio: D.D. ”Giuseppe Bagnera”, D.D. ”Giuseppe Cirincione”, I.C.S. ”Girgenti”, I.I.S. ”G. D’Alessandro”, D.D. ”L. Pirandello”, I.C.S. ”Ignazio Buttitta”, I.C.S. ”Tommaso Aiello”, I.C.S. ”Carducci-Gramsci”, I.C.S. ”Salvo D’Acquisto”, I.T.E.T. ”Don Luigi Sturzo”, Liceo Ginnasio Statale ”Francesco Scaduto”, Liceo Artistico ”R. Guttuso”, S.S. ”Ciro Scianna”, Istituto Dante, I.C. Altavilla Milicia D.D. di Casteldaccia, I.C. di Casteldaccia, I.C. Bacile Bisacquino, Istituto Livatino di Ficarazzi, Istituto Wojtila Santa Flavia.

L’Arcidiocesi di Palermo e la Commissione Antimafia Ars, Città Metropolitana di Palermo. I Comuni di: Bisacquino (Pa), Campobello di Mazara (Tp), Canicattì (Ag), Carini (Pa), Maletto (Ct), Misilmeri (Pa), Palma di Montechiaro (Ag), S. Biagio Platani (Ag), Consorzio Comuni di Enna, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CO.I.S.P- Sindacato Polizia di Stato, S.I.M.- Carabinieri Palermo, SILP CGIL, LEGACOOP, ACLI, AddioPizzo, ANPI Bagheria, BCsicilia, Bocs Aps, Caritas Bagheria, Casa dei Giovani, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Impastato e No Mafia Memorial, Centro Studi Borsellino, Centro Studi Aurora, EUROFORM Bagheria (Pa), CESVOP, Consulta Giovanile di Bagheria, ERRIPA – Achille Grandi, Fondazione Chinnici, Fondazione Costa, Fondazione Falcone, Fondazione Legalità – Paolo Borsellino, Giovani in Movimento, Istituto Gramsci Sicilia, Medici Bagheria, Mediter, Memoria e Futuro, Spazio Giovane Casteldaccia, UNICT, Universita’ di Enna ”Kore”, UNIPA, Associazioni studentesche: Auletta99, Avanti, Contrariamente, Foro di Giurisprudenza, Intesa Universitaria, Onda Universitaria, RUM, UDU Palermo, UNIT, Vivere Ateneo.