l'iniziativa nel giorno del ricordo di Emanuele Piazza

I “Marciapiedi della memoria”. È quanto propone la Democrazia Cristiana Nuova: la realizzazione di un luogo comune che non discrimina ma ricorda, paritariamente, tutte le vittime della mafia in Sicilia. Oggi, a Pa­ler­mo, il com­mis­sa­rio re­gio­na­le del­la DC Nuo­va, Totò Cuf­fa­ro, ha par­te­ci­pa­to alla “Pre­ghie­ra per ri­cor­da­re Ema­nue­le Piaz­za e Gae­ta­no Ge­no­va”, un mo­men­to com­me­mo­ra­ti­vo in piaz­za Gio­van­ni Pao­lo II. Pre­sen­te la fa­mi­glia, ex col­le­ghi e ami­ci di Ema­nue­le, col­la­bo­ra­to­re del Si­sde, uc­ci­so dal­la ma­fia il 16 mar­zo del 1990.

La proposta rilanciata da Cuffaro

“Ema­nue­le Piaz­za deve ave­re, così come tan­te al­tre vit­ti­me di ma­fia, una stra­da nel­la cit­tà di Pa­ler­mo che ab­bia il suo nome”. È la pro­po­sta lan­cia­ta dal com­mis­sa­rio re­gio­na­le del­la DC Nuo­va, Totò Cuf­fa­ro.

“L’i­ni­zia­ti­va dei mar­cia­pie­di del­la me­mo­ria, pro­po­sta dal fra­tel­lo di Ema­nue­le Piaz­za, l’ab­bia­mo vo­lu­ta far no­stra e non solo per­ché An­drea è un di­ri­gen­te del­la DC Nuo­va ma per­ché ri­te­nia­mo che ri­cor­da­re le vit­ti­me di ma­fia sia mol­to im­por­tan­te per­ché edu­ca i no­stri gio­va­ni e fa ri­flet­te­re sul sa­cri­fi­co pa­ga­to da tan­te per­so­ne per ren­de­re la no­stra cit­tà più one­sta, fa­cen­do del­la le­ga­li­tà un prin­ci­pio in­di­spen­sa­bi­le per una cor­ret­ta vita so­cia­le. Ab­bia­mo spo­sa­to que­sto pro­get­to per­ché pas­seg­gian­do per via­le Cro­ce Ros­sa e ri­cor­dan­do e leg­gen­do i nomi del­le vit­ti­me di ma­fia, ci si ren­da con­to di quan­to gran­de sia sta­to il prez­zo pa­ga­to per vi­ve­re in una cit­tà li­be­ra. Le vit­ti­me sono il mes­sag­gio più for­te del­la li­ber­tà dal­la ma­fia e da ogni vin­co­lo con la cri­mi­na­li­tà or­ga­niz­za­ta”.

Manca un un ‘re­go­la­men­to com­me­mo­ra­ti­vo’

“Ad oggi non esi­ste un ‘re­go­la­men­to com­me­mo­ra­ti­vo’ che ga­ran­ti­sca pari di­gni­tà a tut­te le vit­ti­me, che po­treb­be­ro es­se­re uf­fi­cial­men­te in­di­ca­te in una spe­ci­fi­ca se­zio­ne del­le pa­gi­ne web dei siti re­gio­na­li, e ri­te­nia­mo sia do­ve­ro­so isti­tui­re luo­ghi sim­bo­lo co­mu­ni, per la rea­liz­za­zio­ne dei ‘mar­cia­pie­di del­la me­mo­ria’”, di­chia­ra An­drea Piaz­za, re­spon­sa­bi­le re­gio­na­le Le­ga­li­tà e An­ti­ma­fia del­la DC Nuo­va.

“Noi ab­bia­mo in­di­vi­dua­to via­le Cro­ce Ros­sa nel trat­to che col­le­ga Piaz­za Vit­to­rio Ve­ne­to e Piaz­za Gio­van­ni Pao­lo II. Ne­gli ul­ti­mi de­cen­ni, sul­l’on­da emo­ti­va ab­bia­mo as­si­sti­to ad una di­sper­sio­ne di con­tri­bu­ti pub­bli­ci ge­ne­ro­sa­men­te elar­gi­ti in fa­vo­re del­l’as­so­cia­zio­ni­smo (fon­da­zio­ni in­clu­se) eti­chet­ta­to an­ti­ma­fia che, come evi­den­zia­to dal­l’As­so­cia­zio­ne Me­mo­ria dei Ca­du­ti nel­la Lot­ta con­tro la Ma­fia, si sono pa­le­sa­te so­stan­zial­men­te estem­po­ra­nee nei con­te­nu­ti con di­spen­dio eco­no­mi­co a sup­por­to de­gli ade­ren­ti alle ini­zia­ti­ve com­me­mo­ra­ti­ve. La lo­gi­ca del­la pro­po­sta dei ‘mar­cia­pie­di del­la me­mo­ria’, ol­tre a svi­lup­pa­re un na­tu­ra­le prin­ci­pio di equi­tà so­cia­le, il va­lo­re del­l’u­gua­glian­za di tut­te le vit­ti­me ad es­se­re ri­cor­da­te dal­le no­stre isti­tu­zio­ni de­mo­cra­ti­che, al con­tem­po si pone l’o­biet­ti­vo di dare con­cre­tez­za alle ini­zia­ti­ve eti­che, pro­muo­ven­do una lo­gi­ca di in­ter­ven­to di ope­re sul ter­ri­to­rio con una dop­pia fi­na­li­tà, ma­te­ria­le e mo­ra­le, su­pe­ran­do il mo­del­lo in pre­ce­den­za stig­ma­tiz­za­to”.

“È ictu ocu­li evi­den­te – pro­se­gue Piaz­za – lo sta­to di dis­se­sto del­la pa­vi­men­ta­zio­ne mar­mo­rea (rea­liz­za­te nel 1989) e con­se­guen­te­men­te il pro­get­to rap­pre­sen­ta un’op­por­tu­ni­tà per ri­qua­li­fi­ca­re ed isti­tui­re un luo­go ag­gre­ga­ti­vo fun­zio­na­le a col­ti­va­re la me­mo­ria col­let­ti­va, coin­vol­gen­do la co­mu­ni­tà tut­ta, isti­tu­zio­ni pub­bli­che e pri­va­te”.

Il progetto

Il pro­get­to del­l’ar­chi­tet­to En­ri­co Piaz­za pre­ve­de la posa di la­stre mar­mo­ree (la­vo­ra­zio­ne an­ti­sci­vo­lo) con in­ci­sio­ne del no­mi­na­ti­vo di cia­scu­na vit­ti­ma di ma­fia (riem­pi­men­to con ma­te­ria­le di al­tra co­lo­ra­zio­ne) rag­grup­pan­do i no­mi­na­ti­vi per anno in­se­ren­do pri­ma una la­stra di co­lo­re di­ver­so in­di­can­te l’an­no del­l’o­mi­ci­dio.

“Ver­reb­be così pro­mos­sa l’i­sti­tu­zio­ne di una com­mis­sio­ne di mae­stri si­ci­lia­ni del­la ce­ra­mi­ca espres­sio­ne di ogni sin­go­la real­tà pro­dut­ti­ve ar­ti­gia­na­le per rea­liz­za­re in pie­tra la­vi­ca ce­ra­miz­za­ta i car­tel­li per­so­na­liz­za­ti (in­se­ren­do un co­di­ce IQR) con di­se­gni clas­si­ci pa­tri­mo­nio del­la no­stra cul­tu­ra ar­ti­sti­ca e per il ri­ve­sti­men­to ester­no del­le aiuo­lo con mat­to­ni in ce­ra­mi­ca (spes­so­re e di­men­sio­ne mat­to­ni an­ti­chi c.d. sta­gna­ti) con ‘de­scri­zio­ne di sce­ne del­la cul­tu­ra po­po­la­re si­ci­lia­na ‘, pre­ve­den­do ido­nee mo­da­li­tà di il­lu­mi­na­zio­ne a led. Per su­pe­ra­re ipo­te­ti­che cri­ti­che in re­la­zio­ne al­l’in­se­ri­men­to o esclu­sio­ni dei no­mi­na­ti­vi, nel­la con­sa­pe­vo­lez­za del­la va­len­za cul­tu­ra­le che as­su­me­rà la rea­liz­za­zio­ne dei mar­cia­pie­di, pro­po­nia­mo – con­clu­de Piaz­za – che la re­da­zio­ne dei no­mi­na­ti­vi con in­di­ca­zio­ne del­l’an­no dal­l’ec­ci­dio, ven­ga de­man­da­ta alla So­cie­tà Si­ci­lia­na per la Sto­ria Pa­tria, pub­bli­can­do un elen­co prov­vi­so­rio con pos­si­bi­li­tà di ri­lie­vi da par­te di even­tua­li in­te­res­sa­ti an­che per no­mi­na­ti­vi non in­di­ca­ti”.