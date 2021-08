Rientro al Carroccio

Dopo poco più di un anno, Marianna Caronia torna alla Lega

“Un passo fondamentale per rafforzare lavoro di opposizione all’amministrazione Orlando”

“E domani per il nuovo governo di Palermo”

Caronia “approda” al Carroccio assieme ai colleghi siciliani Sudano, Sammartino, Cafeo e Pullara

Anastasio Carrà, “queste adesioni sono il risultato di un lungo lavoro della Lega nell’isola”

Il benvenuto del deputato Nino Germanà

Torna alla Lega Marianna Caronia. Il consigliere comunale e deputato all’Ars aveva abbandonato Forza Italia a metà giugno dopo lo strappo con il suo ex partito in merito alla mozione di sfiducia al sindaco Leoluca Orlando. Aveva contestato a Forza Italia “La condanna della città ad essere governata da Orlando”.

Caronia rientra in forze al Carroccio così, nei gruppi consiliare e parlamentare, dopo poco più di un anno.

“Ritorno è passo fondamentale per lavoro di opposizione”

“Il ritorno nei gruppi consiliare e parlamentare della Lega è oggi – sottolinea Marianna Caronia – un passo fondamentale per rafforzare e strutturare sempre meglio il lavoro di opposizione all’amministrazione di Leoluca Orlando e domani per il nuovo governo di Palermo”.

“Lega ha mostrato linearità e coerenza nel proprio ruolo”

Continua: “Una scelta nei confronti del partito che più di ogni altro ha mostrato linearità e coerenza nel proprio ruolo alternativo all’attuale disastrosa amministrazione comunale e in sintonia con il lavoro che proprio in consiglio ho avviato da tempo col capogruppo Igor Gelarda”.

Carrà, “Con nuove adesioni partito ancora più forte”

“Oggi è una giornata storica per la Lega Salvini Premier”. Anastasio Carrà, vicesegretario del Carroccio in Sicilia commenta così ed accoglie le adesioni al progetto politico di Matteo Salvini della senatrice Valeria Sudano e dei parlamentari regionali Luca Sammartino (a Catania), Giovanni Cafeo (a Siracusa), Carmelo Pullara (ad Agrigento) e Marianna Caronia (a Palermo).

Il primo sindaco leghista di Sicilia prosegue: “queste adesioni sono il risultato di un lungo lavoro della Lega nell’isola e io sono contento di lavorare costantemente sul territorio dal 2015. In questi anni il partito di Matteo Salvini è riuscito a diventare un punto di riferimento per chi vuole realmente cambiare le cose in Sicilia e le adesioni di oggi oltre a far aumentare il gruppo all’Ars, cosa che contribuirà a rendere la Lega ancora più incisiva, consentono di affermare che il lavoro fatto in questi anni ha dato i suoi frutti”.

“Progetto ambizioso, nuovi ingressi alimentano speranza”

“Il progetto della Lega è ambizioso e i nuovi ingressi non fanno che alimentare la speranza in un futuro che finalmente può premiare quanti si battono per costruire un futuro di speranza per la Sicilia – spiega – La Lega in questi anni ha offerto idee e proposte concrete su tanti temi: lotta alla mafia, giovani, lavoro, infrastrutture, cultura, agricoltura, senza dimenticare il contrasto e la lotta all’immigrazione clandestina e perciò sono felice di dare il benvenuto a coloro i quali vogliono fare politica per il bene dei siciliani”.

Germanà “Azione partito ancora più forte”

Il deputato della Lega Nino Germanà dà il benvenuto ai nuovi arrivati e parla di un’azione di partito ancora più forte. “I nuovi ingressi nella Lega hanno tenuto banco per settimane facendo crescere curiosità ed entusiasmo. Siamo felici dell’attenzione per la Sicilia del nostro Leader Matteo Salvini che è volato in Sicilia per sigillare il patto che consentirà al partito di crescere ancora di più e per aver rilanciato con forza l’azione della Lega verso obiettivi più ambiziosi. Un benvenuto di cuore alla senatrice Valeria Sudano e al deputato Luca Sammartino entrambi di Catania, al deputato Giovanni Cafeo di Siracusa, al deputato Carmelo Pullara di Agrigento, al deputato Marianna Caronia di Palermo. Avanti tutta, la Lega c’è e cresce!”.