Sorpreso in piena notte con fare sospetto, alla vista della polizia si alzava il cappuccio e cercava di allontanarsi. Un giovane è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Zisa Borgo Nuovo durante il pattugliamento notturno.

L’operazione di controllo è scattata all’una di notte del 6 maggio in via Vito La Mantia. La volante stava transitando quando ha notato il giovane che, alla vista dei poliziotti, cercava di allontanarsi alzandosi il cappuccio.

I sospetti ed il controllo

Gli agenti si insospettivano per il modo di fare del giovane e decidevano di controllarlo. Addosso gli venivano rinvenute 4 dosi di hashish e una di marijuana fra le tasche ed il marsupio.

Il nervosismo dimostrato dal giovane, però, non si placava neanche dopo il rinvenimento della droga e per questo si decideva di procedere ad una perquisizione domiciliare.

La droga tenuta nel B&B

La restante parte della droga, risultava che il giovane la tenesse nascosta negli armadi del B&B nel quale alloggiava. Fra cassetti e mobili in generale i poliziotti trovavano 47 dosi di hashish, altre 43 di marijuana e due dosi di cocaina oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nella stanza veniva rinvenuto anche denaro i n quantità ingente, acquisito come prova ritenendolo probabile provento dello spaccio.

Subito davanti al magistrato

Già nella mattina di ieri il giovane è stato portato davanti al magistrato che ha convalidato l’arresto in flagranza di reato ed ha disposti l’obbligo di dimora nel comune di Palermo con divieto di uscire nelle ore notturne e in particolare dalle 20 alle 7 del mattino con, in aggiunta, l’obbligo di firma tre volte a settimana nei giorni dispari .