Terzo appuntamento con la 18ª rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”. organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala ospitata nella cornice del Teatro Impero. Domenica 25 gennaio, alle ore 18, sul palco verrà rappresentato “Minchia Signor Tenente. La memoria della strage di Capaci da 15 anni sulla scena” di Antonio Grosso per la regia di Nicola Pistoia, è uno spettacolo ambientato in una Sicilia splendida e contraddittoria. “Minchia Signor Tenente” racconta la quotidianità di una piccola stazione dei Carabinieri, dove la routine lenta e spesso divertente viene improvvisamente sconvolta da un evento cruciale. L’espressione amara del titolo, mormorata “tra i denti” per non sfidare l’autorità, diventa simbolo della frustrazione di uomini semplici ma coraggiosi, che combattono ogni giorno il male senza clamori. Lo spettacolo affronta il tema della legalità con tono tragicomico, mostrando Carabinieri anonimi, pieni di umanità, tra momenti seri, passioni e piccoli drammi quotidiani.





Scritto da un giovane autore che rievoca il suo ricordo d’infanzia legato alla celebre Signor Tenente di Faletti, il testo nasce come reazione alla paura vissuta da figlio di un maresciallo, negli anni segnati dagli omicidi di Falcone, Dalla Chiesa e Cassarà. Non è la storia dei “grandi eroi”, ma il racconto di un’Italia reale, ferita e combattiva, lontana dai miti televisivi e più vicina ai silenzi quotidiani della mafia, oggi meno eclatante ma più insidiosa. Con comicità e leggerezza, lo spettacolo restituisce un ritratto autentico e profondo di chi serve lo Stato in territori difficili, facendo riflettere senza rinunciare al sorriso.





La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.





INFO TICKET: Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 125 euro o seconda poltrona 110 euro + d.p. E’ possibile acquistare anche un abbonamento da 5 spettacoli o i singoli eventi. E’ consentito l’acquisto on line anche con App 18 e Carta del docente. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone divia dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line al link: https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario. Per info chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Antonio Grosso

Link: https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario

