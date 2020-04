Mascherine introvabili e prezzi alle stelle anche a Palermo, l’allarme di Altroconsumo

Redazione di

07/04/2020

Quando sarà finita la cosiddetta “Fase 1”, ovvero quando finirà il tempo dell’isolamento a casa, con molta probabilità tutti saremo obbligati all’utilizzo delle mascherine, soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso. È già partita la caccia alla mascherina, introvabile in molte farmacie, e dove c’è i prezzi sembrano essere esorbitanti. È l’associazione dei consumatori Altroconsumo che lancia l’allarme dopo aver condotto una ricerca di mercato che ha evidenziato un aumento dei prezzi considerevole di questi dispositivi di protezione individuale che tra non molto diverranno essenziali per le nostre vite. Secondo l’indagine realizzata da Altroconsumo nei primi giorni di aprile in 122 farmacie e parafarmacie di otto città italiane tra cui Palermo (le altre città sono Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma) nel 43% dei punti vendita non ci sono mascherine. E i prezzi possono registrare differenze fino al 1200%. A Palermo, in particolare, le mascherine sono difficili da reperire. “I farmacisti si sono dimostrati molto disponibili nel dare informazioni al telefono, una cosa utile così la gente non deve uscire”, rilevano da Altroconsumo. Per quanto riguarda i tipi di mascherine disponibili, si tratta quasi sempre di dispositivi chirurgici o similchirurgici (cioè di mascherine concepite per proteggere gli altri dai noi e non viceversa). Trattandosi di una indagine telefonica, precisa Altroconsumo, “non abbiamo potuto verificare di persona le caratteristiche delle mascherine vendute: i farmacisti contattati hanno detto di avere per lo più mascherine in carta, cotone, lavabili, a tre strati. Per i veri e propri dispositivi di protezione individuale, quelli dotati di filtro Fpp2 e Fpp3, la disponibilità è minore se non addirittura inesistente (per le Fpp3)”. I prezzi, invece, sono alle stelle e la situazione sembra essere fuori controllo. Secondo Altroconsumo “si va da episodi chiaramente speculativi a farmacisti che, al contrario, le danno contingentate ma in regalo. In media, una mascherina chirurgica è venduta a circa 2 euro al pezzo, una Fpp2 a quasi 10 euro e una Fpp3 (l’abbiamo trovata in un solo punto vendita) a 35 euro”.

Quando sarà finita la cosiddetta “Fase 1”, ovvero quando finirà il tempo dell’isolamento a casa, con molta probabilità tutti saremo obbligati all’utilizzo delle mascherine, soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso. È già partita la caccia alla mascherina, introvabile in molte farmacie, e dove c’è i prezzi sembrano essere esorbitanti.

È l’associazione dei consumatori Altroconsumo che lancia l’allarme dopo aver condotto una ricerca di mercato che ha evidenziato un aumento dei prezzi considerevole di questi dispositivi di protezione individuale che tra non molto diverranno essenziali per le nostre vite.

Secondo l’indagine realizzata da Altroconsumo nei primi giorni di aprile in 122 farmacie e parafarmacie di otto città italiane tra cui Palermo (le altre città sono Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma) nel 43% dei punti vendita non ci sono mascherine. E i prezzi possono registrare differenze fino al 1200%.

A Palermo, in particolare, le mascherine sono difficili da reperire. “I farmacisti si sono dimostrati molto disponibili nel dare informazioni al telefono, una cosa utile così la gente non deve uscire”, rilevano da Altroconsumo. Per quanto riguarda i tipi di mascherine disponibili, si tratta quasi sempre di dispositivi chirurgici o similchirurgici (cioè di mascherine concepite per proteggere gli altri dai noi e non viceversa).

Trattandosi di una indagine telefonica, precisa Altroconsumo, “non abbiamo potuto verificare di persona le caratteristiche delle mascherine vendute: i farmacisti contattati hanno detto di avere per lo più mascherine in carta, cotone, lavabili, a tre strati. Per i veri e propri dispositivi di protezione individuale, quelli dotati di filtro Fpp2 e Fpp3, la disponibilità è minore se non addirittura inesistente (per le Fpp3)”.

I prezzi, invece, sono alle stelle e la situazione sembra essere fuori controllo. Secondo Altroconsumo “si va da episodi chiaramente speculativi a farmacisti che, al contrario, le danno contingentate ma in regalo. In media, una mascherina chirurgica è venduta a circa 2 euro al pezzo, una Fpp2 a quasi 10 euro e una Fpp3 (l’abbiamo trovata in un solo punto vendita) a 35 euro”.