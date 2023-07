Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la chiesa di Santa Maria del Gesù, a Palermo, colpita negli scorsi giorni da un incendio che ne ha distrutto l’interno. Insieme a Mattarella erano presenti il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, e il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

“La visita alla chiesa del Capo dello Stato rappresenta un grande gesto di vicinanza alla città. Il presidente Mattarella ha mostrato profonda solidarietà alla città colpita dagli incendi di questa settimana ed è stato rincuorato dal fatto che i danni, seppur ingenti, siano recuperabili e ha espresso gratitudine per come, nei terribili momenti del rogo nella chiesa, tutti, a partire dai vigili del fuoco, si siano attivati per limitare i danni” ha detto il sindaco Lagalla

La macchina della solidarietà

Si attiva la macchina della solidarietà per ricostruire la chiesa di San Benedetto il Moro, distrutta dall’incendio che ha colpito Monte Grifone il 25 luglio. Una cintura di fuoco che ha devastato Palermo, non risparmiando nemmeno il cimitero monumentale di Santa Maria di Gesù, in III Circoscrizione. Un duro colpo al patrimonio culturale di Palermo, che ha praticamente perso la storica struttura la cui costruzione è iniziata addirittura nel XIII secolo. Il tetto in legno, purtroppo, è stato divorato dalle fiamme, così come numerose opere d’arte. Fatto che ha lasciato in lacrime la folta platea di fedeli, disperati nel vedere bruciare il proprio punto di riferimento religioso. Un evento al quale il gruppo dei Frati Minori di Sicilia ha deciso di reagire, avviando un crowdfunding per cercare di ricostruire la chiesa di San Benedetto il Moro.

La conta dei danni alla chiesa di San Benedetto il Moro

Un rogo, quello che ha colpito Monte Grifone tra lunedì e martedì, che ha minacciato per ore una stazione di servizio presente fra viale Regione Siciliana e via Brasca. Le fiamme hanno invece causato danni prima alla stazione idro-elettrica presente sulle falde della montagna e poi ai magazzini di una società di forniture idriche ed elettriche presenti in via Ciaculli. Roghi che hanno interessato, come è noto, anche la chiesa di San Benedetto il Moro. A fare la conta dei danni è stata l’assessore alla Protezione Civile Antonella Tirrito, presente durante un sopralluogo condotto il 25 luglio insieme all’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.