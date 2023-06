Il riconoscimento per l'imprenditrice

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il senatore Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Tra questi c’è anche la siciliana Iolanda Riolo, presidente dell’Irfis, l’istituto finanziario della Regione Siciliana, nonché imprenditrice a capo dell’omonimo gruppo di concessionarie.

Riolo: “Lo dedico alla mia famiglia”

“Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia di ieri e di oggi, alle persone a me vicine – ha dichiarato Riolo – che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata a valorizzare quanto possibile il frutto del lavoro di tutti coloro (e sono tanti) che fanno squadra con me, da mattina a sera inoltrata, al solo scopo di fare bene il nostro dovere”.

Chi è Iolanda Riolo

Imprenditrice nel settore dell’automotive, Iolanda Riolo è oggi socio di maggioranza e manager del Gruppo Riolo che rappresenta i brand Audi, Ducati, Toyota, Volvo, Opel, Mercedes e Smart e presidente dell’Irfis. Chapter leader per la Bocconi Alumni Community, cavaliere del Marketing ed ex assessore all’Innovazione e alla Mobilità del Comune di Palermo, è anche membro dell’Aidda (Associazione Italiana Donne Dirigenti d’Azienda). Da imprenditrice visionaria, è anche founder del progetto “L’impresa al centro”, un network virtuoso pensato per mettere in rete le aziende del territorio.

Schifani: “Grande orgoglio”

“Apprendo con orgoglio che il Presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di cavaliere del lavoro a Iolanda Riolo. Questa nomina conferma la bontà della scelta che abbiamo fatto quando, qualche mese fa, l’abbiamo nominata alla guida dell’Irfis. Un riconoscimento meritatissimo quello di oggi, che arricchisce ulteriormente la sua lunga esperienza imprenditoriale, oggi a servizio delle aziende sul territorio. A lei vanno le mie più vive congratulazioni”.

L’elenco completo delle onofericienze

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Mariella Amoretti Industria Armatoriale Emilia Romagna Mario Biasutti Industria Pelletteria Friuli Venezia Giulia Rosa Maria Luisa Cassata Industria Chimica Lombardia Maria Grazia Cassetti Artigianato Orafo Toscana Gregorio Chiorino Industria Metalmeccanica Piemonte Giovanni Clementoni Industria Giocattoli Marche Cristina Crotti Industria Energia Lombardia Roberto Danesi Industria Alimentare Lazio Armando De Nigris Industria Alimentare Campania Stefano Domenicali Industria Automobili di lusso Estero Marco Galliani Industria Metallurgica Emilia Romagna Enrico Grassi Industria Meccatronica Emilia Romagna Pierluca Impronta Terziario Assicurazioni Lazio Giovanni Laviosa Industria Chimica Toscana Piernicola Leone De Castris Agricolo Vitivinicolo Puglia Arnaldo Manini Industria Edilizia Umbria Averardo Orta Terziario Sanità privata Emilia Romagna Fabrizio Parodi Industria Trasporti e logistica Liguria Mario Alberto Prendazini Credito Banche Lombardia Carlo Pesenti Terziario Servizi finanziari Lombardia Massimo Renda Industria Alimentare Campania Iolanda Riolo Commercio Automobili Sicilia Stefania Triva Industria Dispositivi medici Lombardia Francesco Paolo Valentini Agricolo Vitivinicolo Abruzzo Bruno Vianello Industria Elettromeccanica Veneto. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

