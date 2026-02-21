Un sopralluogo del sottosegretario Durigon, in settimana un tavolo tecnico al Ministero con Anas e a seguire il Ministro Matteo Salvini in visita a Niscemi. Sono le novità annunciate oggi al sindaco di Niscemi durante un sopralluogo degli esponenti della Lega

Una lunga telefonata da parte del vicepremier Matteo Salvini con il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti ha caratterizzato il sopralluogo nella città nissena effettuato dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, accompagnato dal senatore Nino Germanà, segretario regionale della lega in Sicilia.

La telefonata

“Niscemi deve rinascere dopo questa spaventosa frana che ha messo a rischio tante abitazioni e il sereno vivere di tante famiglie – afferma Nino Germanà. Con Claudio Durigon siamo oggi qui a Niscemi, accompagnati anche dal responsabile regionale della Protezione civile Salvo Cocina, per assicurare tutta la nostra attenzione ai bisogni di questa comunità, a partire dalla viabilità sulla quale c’è un impegno, ribadito anche oggi durante la telefonata da parte di Matteo Salvini, che convocherà già in settimana un tavolo tecnico con Anas per gestire tutta la fase di ripristino delle strade e delle arterie attorno alla cittadina. Voglio preannunciare anche la visita di Matteo Salvini a Niscemi quanto prima – aggiunge Germanà -. Il ministro delle Infrastrutture – continua- si era messo al lavoro già subito dopo i primi smottamenti. Salvini era già stato in Sicilia a seguito del ciclone Harry nella fascia costiera ed ora – conclude Germanà – tornerà per fare il punto e riferire l’impegno anche finanziario del governo nazionale su Niscemi”.

Il sopralluogo

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon si era recato a Niscemi, accompagnato dalla Protezione Civile, per un sopralluogo nelle aree fortemente colpite dall’ondata di maltempo e dal ciclone Harry. Durigon si è impegnato ad accelerare l’iter procedurale per la cassa integrazione a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro all’interno della zona rossa. C’è stata anche l’occasione per avere un breve colloquio con il sindaco della cittadina nissena, ad un mese dall’emergenza causata dalla frana che ha stravolto la vita di tantissime famiglie. Durigon ha anche assicurato che il Governo, dopo lo stanziamento di oltre un miliardo per le regioni colpite dall’ondata di maltempo, continuerà a vigilare sulle aree messe duramente alla prova dagli eventi meteorologici estremi e a tenere alta l’attenzione per riportare la situazione sotto controllo e dare risposte a cittadini e imprenditori.