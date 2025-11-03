Un laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizione e scooter, biciclette, monopattini rubati nascosti in magazzini chiusi e in cunicoli. E ancora tre chili e mezzo di hashish 1.040 euro e diverse dosi di cocaina. Sono alcuni risultati dei controlli scattati questa mattina allo Zen 1 e 2 da parte di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili de fuoco.

Nel laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni sono trovate due pistole a salve modificate con potenziale offensivo, strumenti per la fabbricazione di colpi d’arma da fuoco, un manuale per la produzione artigianale e un kit per l’imbrunitura delle armi, due pistole giocattolo, nonché la canna di una carabina ad aria compressa, che saranno sottoposte a perizia per accertare eventuali alterazioni, nonché bossoli, ogive, capsule di innesco e polvere da sparo.

Gli scooter e i mezzi rubati sono stati trovati dentro un locale chiuso con un lucchetto tra via Primo Carnera e via Rocky Marciano dove c’era una porta in ferro chiusa con lucchetto. In un cunicolo sono stati trovati 7 biciclette, 2 monopattini, una minimoto ed uno scooter elettrico di probabile. Per furto di energia elettrica sono state denunciate 10 persone, mentre altre cinque per occupazione abusiva della casa popolare. Sono state identificate oltre 700 persone e controllati oltre 400 veicoli. Sono state elevate multe per 50 mila euro.