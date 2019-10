Indaga la polizia

Colpo grosso di ladri ben informati in via Roma a Palermo. I malviventi sono entrati nel negozio Domingo e hanno portato via soldi in contanti circa 100 mila euro e gioielli ancora da quantificare.

Circa mezzo milione di euro il valore.

Il commerciante ha presentato denuncia alla polizia. I banditi hanno fatto irruzione la scorsa settimana e con ogni probabilità sapevano dove mettere le mani.

Dentro il magazzino erano custoditi infatti 100 mila euro in banconote e anche un piccolo tesoro in preziosi per 500 mila euro tra cui orologi «Rolex» e altri di gran marca non coperti da assicurazione.

Soldi e preziosi erano «nascosti» dentro cassetti di alcuni mobili e per i malviventi evidentemente non è stato difficile trovarli. Altro particolare significativo: sulla porta d’ingresso non c’erano segni di scasso.

I ladri dunque o avevano le chiavi, oppure sono entrati senza lasciare tracce, passando magari da un locale attiguo. Il deposito preso di mira si trova nella parte di via Roma a pochi passi dall’incrocio con via Stabile, si tratta di un appartamento utilizzato come magazzino e ufficio dove la titolare non andava da alcuni giorni.

Le indagini sono condotte dal commissariato Politeama. Gli agenti stanno passando al setaccio i sistemi di videosorveglianza della zona. La scientifica ha setacciato il locale per cercare anche la minima traccia del passaggio dei ladri.

Il commerciante sentito già più volte dai poliziotti dovrà dire chi oltre a lei sapeva del tesoro nascosto dentro quel negozio magazzino che per i ladri ha fruttato un colpo milionario.