Tutti ai centri commerciali

Non si arresta la polemica sorta in seguito all’istituzione della maxi isola pedonale del centro storico di Palermo. Dopo i giorni di tregua di Natale e Santo Stefano, adesso ci si chiede se non ci saranno ancora gli effetti devastanti che l’isola pedonale di via Ruggero Settimo ha avuto all’inizio di questa settimana. Già a partire da oggi, in un venerdì che per molti rappresenta una giornata lavorativa. Il “clou” della corsa ai regali di Natale ormai è alle spalle, ma l’eco delle polemiche attorno alla maxi isola pedonale in centro non accenna a diminuire.

Per alcuni il peggio ormai è ormai alle spalle, per altri il provvedimento resta scellerato e privo di senso a causa della presenza dei cantieri per il completamento dell’anello ferroviario in via Emerico Amari. Ecco, dunque, che c’è chi tra le forze politiche chiede ancora al Comune di modificare l’ordinanza. Primo fra tutti il Movimento Cinque stelle. “Chiediamo all’assessore alla Mobilità Catania di sospendere immediatamente la maxi isola pedonale di via Ruggero Settimo nei giorni lavorativi da qui al 6 gennaio”, scrivono i consiglieri Concetta Amelia, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo. Chiede la sospensione del provvedimento anche il presidente della IIIV circoscrizione Polara.

Non usano giri di parole nemmeno i consiglieri comunali della Lega e Fratelli d’Italia. “Raggiungere il centro è impossibile, parcheggiare ancora peggio: chiediamo le dimissioni dell’assessore Catania”, affermano Igor Gelarda, Francesco Scarpinato, Alessandro Anello, Elio Ficarra e Mimmo Russo.

Continua la critica alla pedonalizzazione anche le associazioni dei commercianti. “Serviva cercare un compromesso, posticipando a questo fine settimana l’apertura dell’isola pedonale. A chi hanno giovato queste giornate di caos tra ingorghi e inquinamento?», afferma la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio.

Per Confesercenti, invece, la maxi isola pedonale non ha fatto altro che incoraggiare in palermitani a recarsi nei centi commerciali a discapito dei negozi del centro. Il responsabile dell’Area Produzione di Confesercenti, Nunzio Reina, ha definito la maxi isola pedonale voluta dall’amministrazione comunale “un danno per tutti, dai cittadini ai commercianti, un errore di chi ha realizzato questo piano traffico, che si aggiunge ai problemi già pesantissimi, provocati dalla presenza dei cantieri nel centro città. Chiudere alla circolazione delle auto un’arteria come via Ruggero Settimo anche nei giorni feriali – aggiunge Reina – è una scelta senza alcun criterio. Bisogna riformulare il piano traffico, per non penalizzare ulteriormente le attività commerciali che si trovano nell’area, ma soprattutto per essere coerenti con l’obiettivo di far diminuire l’inquina mento”.