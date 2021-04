Intervento dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 2 chili e 300 grammi di cocaina, trovata a bordo di un’autovettura nel corso di un controllo nel quartiere di Brancaccio.

Nel corso dei controlli per contenere l’epidemia Covid 19, nella notte tra il 30 e il 31 marzo scorso una pattuglia delle fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, diretto dal colonnello Gianluca Angelini ha fermato un’auto in orario di “coprifuoco”, condotta da G. I. 41 anni, residente a Partinico.

Le sue giustificazioni sulla sua presenza nel capoluogo non hanno convinto i militari. Nel corso dell’ispezione del mezzo sono stati trovati nascosti due panetti sottovuoto con oltre 2 chili di cocaina. Nel corso della perquisizione in casa sono stati trovati altri 13 grammi di cocaina nascosti in una casacca sportiva nell’armadio. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio circa 150.000 euro.

L’uomo di Partinico è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli a disposizione della procura.

Continua incessante l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico finanziaria dei cittadini, mantenendo alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento anche della locale criminalità organizzata.