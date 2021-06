Intervento della Guardia di Finanza

I finanzieri della tenenza di Carini hanno sequestrato oltre 12 mila articoli non sicuri in un emporio gestito da cinesi a Villagrazia di Carini (Pa) lungo la statale.

La merce sequestrata era non sicura e non aveva il marchio Ce o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime come il produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo previste dal codice del consumo.

Il rappresentante legale della società che gestiva il centro commerciale C.L. di 51 anni è stato segnalato alla camera di commercio. Oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma è scattata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di circa 26 mila euro.

Dalla guardia di finanza concludono: “Continuano, incessanti, i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana per contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme”.