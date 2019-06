“Ho trovato un assessorato preso d’assalto, pieno di problemi interni e ci siamo subito messi a lavorare per mettere ordine”.

Inizia così la conferenza stampa dell’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon con la quale intende difendersi dalle accuse, più politiche che giudiziarie, degli ultimi giorni (LEGGI QUI).

Attacchi che derivano da intercettazioni telefoniche con il faccendiere Francesco Paolo Arata sotto inchiesta fra l’altro per i rapporti con il re dell’eolico Vito Nicastri. Intercettazioni che però non lo hanno portato fra gli indagati in questa vicenda. Pierobon viene comunque criticato per la sua ‘familiarità inopportuna’ con lo stesso Arata ma lui nega e parla di un rapporto formale ma difficile con un faccendiere insistente e dei continui tentativi di evitarlo anche con qualche bugia.

“Arata si presentato ai primi di maggio – ricostruisce Pierobon che ha messo insieme tutto lo scambio di messaggi – me lo hanno presentato in portineria, quasi al volo. Lamentava mala gestione da parte della Regione, continui errori, problemi ad intrattenere rapporti con i funzionari pubblici. Tutte cose che era giusto io verificassi ma non è vero che gli rispondevo immediatamente, io non sono il servo di nessuno”.

Pierobon ha una spiegazione plausibile per ogni stralcio di intercettazione e questo spiega perchè non è indagato. Ma dopo la lunga relazione fatta punto per punto e data per data dall’assessore la conferenza stampa diventa un botta e risposta personale fra l’assessore ed il giornalista che per primo ha ripreso, sulle colonne di Repubblica, quelle intercettazioni non rilevanti ai fini penali per la magistratura. Gli contesta la chiamata al direttore Cocina per far pressione e la telefonata all’imprenditore per annunciare la risposta delle regione all’indomani.

Normale dialettica per Pierobon “A Cocina avrò fatto ottocento telefonate per sapere lo stato di avanzamento di centinaia di pratiche. E’ il mio ruolo, è quello fa un assessore: atti di indirizzo, vigilanza, sollecito ma mai ho indirizzato gli uffici in un senso o nell’altro ma ho sempre e solo detto fate e fate presto”

Sulla telefonata all’imprenditore anche qui Pierobon con il supporto del capo di gabinetto e con l’intervento perfino della moglie in conferenza, spiega “Non c’è niente di anomalo nel dire ad un imprenditore che la pratica di cui lamentava la paralisi è stata sbloccata e che domani gli uffici risponderanno. ma non ho detto avrebbero risposto, solo che stavano rispondendo”

Un confronto che lascia tutti della propria idea e rispetto al quale non si intravede una parola definitiva.