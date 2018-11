oltre 18mila sostenitori in poche ore

Ha ricevuto oltre 18mila firme in poche ore la petizione lanciata su change.org da un cittadino e diretta al Presidente della Repubblica e al ministro dell’Interno affinché venga conferita la medaglia d’oro al valor civile a Giuseppe Liotta, il medico palermitano morto durante l’alluvione di sabato scorso mentre stava andando a prendere servizio all’ospedale di Corleone. Intanto oggi a Palermo si sono svolti i funerali del pediatra, che aveva 40 anni, e che tutti ricordano per il suo bel sorriso, la disponibilità, l’amore per i suoi piccoli pazienti.

Ecco cosa si legge nel testo della petizione:

“Le medaglie al valor civile sono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno per “Premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore” e sono destinate a “Cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo” (Legge 2 gennaio 1958, n. 13 – modificata dalla L. 15 febbraio 1965, n. 39).

Il Dott. Giuseppe Liotta, giovane pediatra palermitano, è morto nei giorni scorsi, travolto dall’onda di piena di un torrente, mentre si recava in servizio di guardia presso l’Ospedale di Corleone. Il suo sacrifico rende onore alle professioni sanitarie e inorgoglisce tutti coloro che vi appartengono. Giuseppe Liotta merita la più alta delle onorificenze”.

