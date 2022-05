La situazione raccontata da padre Cesare Rattoballi

Erba ormai diventata un bosco, alberi spezzati dall’ultima ondata di scirocco ed abbandono continuo di rifiuti ingombranti. Cataste a cui, troppo spesso, viene dato fuoco. Succede in via Alberto Verdinois, cuore del quartiere Medaglie d’Oro di Palermo. Un’immensa area verde lasciata al degrado e all’incuria, tra il disappunto dei residenti e degli abitanti della zona.

Mancata cura del verde a Medaglie d’Oro

Fra questi vi è Maurizio Davì, esponente della Nuova DC operante nella IV Circoscrizione. “Ho più volte segnalato la situazione di abbandono vissuta dalla zona in questione. Si potrebbe creare di tutto. Da un parco giochi ad un’area verde attrezzata. Questo terreno è in parte pubblico, in parte privato. Bisogna provare a recuperarlo per restituirlo alla comunità”.

Una comunità di cui fa certamente parte padre Cesare Rattoballi, parroco della chiesa dell’Annunciazione. “Tante volte abbiamo cercato, sia con i parrocchiani che con le istituzioni comunali, di salvaguardare questo spazio verde. Di renderlo usufruibile, cercando di far crescere qualcosa. Poi il terreno è diventato incolto e terra di abbandono. Hanno perfino dato fuoco ad alcuni ingombranti“.

Rifiuti che vengono abbandonati di continuo da incivili. Un problema che si unisce alla cura del verde, totalmente assente e sulla quale il prete chiede un maggiore sforzo all’Amministrazione. “Questa è diventata la discarica di altre zone. Alcuni si sentono autorizzati a venire qui e a scaricare le proprie cose. Poi c’è l’incuria degli alberi. L’ultima ondata di vento di scirocco ha spezzato tutti gli alberi vicino alla chiesa, creando disagio. Serve più controllo del territorio. Questa anche per una questione di presentabilità del quartiere”.