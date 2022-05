I residenti lamentano la mancanza di interventi di manutenzione

Una grata danneggiata con un grande foro in corrispondenza di un sottoservizio posto ad oltre un metro di profondità. Succede in largo Medaglie d’Oro, area all’interno della IV Circoscrizione di Palermo. Qui, a pochi passi dal Villaggio Santa Rosalia, i residenti vivono da mesi i disagi legati alla mancata manutenzione delle aree all’interno e nelle immediate vicinanze del palazzo.

Le segnalazioni dei residenti sul caso di largo Medaglie d’Oro

Ad evidenziare le criticità presenti in largo Medaglie d’Oro è Maurizio Davì, attivista e residente del quartiere. “Stiamo vivendo da tempo in una situazione critica. Una griglia posta all’ingresso del palazzo presenta un buco enorme. Un cratere in grado di arrecare danni ai cittadini del quartiere e in particolare, ai bambini che magari giocano in zona“.

“Ho inoltrato mail, nochè tante segnalazioni per far ripristinare la griglia o quantomeno per transennare l’area – sottolinea Davì -, ma al momento non è stato fatto nulla. Spero in un intervento rapido da chi di competenza”. Rimostranze che hanno riguardato anche le condizioni del cortile del palazzo di largo Medaglie d’Oro. L’area presenta numerose buche che, soprattutto durante le forti piogge delle scorse settimane, si allagavano creando delle pericolose pozzanghere che diventavano delle potenziali trappole per moto e pedoni.