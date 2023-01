Medici aggrediti, stop alle prestazioni extrabudget degli specialisti convenzionati

Lutto nel calcio, è morto Vito Chimenti, bomber del Palermo a fine anni ‘70

Il polare ex attaccante, famoso per la sua bicicletta, è morto nel pomeriggio a causa di un malore negli spogliatoi del centro sportivo di Pomarico in provincia di Matera poco prima del match di Eccellenza lucana tra i locali ed il Real Senise che non si è disputata. In rosanero segnò 29 reti ed ...