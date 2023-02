festeggiamenti insieme ai medici volontari e alla comunità del quartiere

Il 14 febbraio 2022 apriva i battenti il Presidio sanitario “Eugenio Emanuele”, progetto di medicina sociale pensato e costruito dall’Associazione Laboratorio Zen Insieme.

Le difficoltà di accesso ai percorsi di cura

Il presidio – che si trova allo Zen, in via L. Einaudi – nasce in risposta alle crescenti difficoltà di accesso ai percorsi di cura erogati dal Servizio sanitario nazionale. I tempi d’attesa, i costi, l’assenza di informazione capillare rappresentano barriere sempre più difficili da superare.

Punto di riferimento per i bisogni sanitari della comunità

Così un anno fa, grazie al contributo di vari donatori – in particolare la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale presieduta dal Prof. Emmanuele Emanuele al padre del quale è intitolato il progetto – e soprattutto grazie alla disponibilità di svariati medici specialisti, il Presidio ha preso vita diventando immediatamente un punto di riferimento per i bisogni sanitari della comunità di abitanti dello Zen (e quartieri limitrofi).

Impegnati 15 medici specialisti, in un anno circa 1000 consulti effettuati

Le attività del progetto sono rivolte tanto ai minori quanto agli adulti e vedono impegnati circa quindici specialisti; nel primo anno di lavoro sono stati circa mille i consulti effettuati.

Un momento di socialità per festeggiare

Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, lo staff del Presidio ha voluto organizzare un momento di socialità e festeggiare il primo compleanno insieme alla comunità del quartiere, agli operatori e operatrici di Zen Insieme e tutti i medici volontari.

L’amore per il territorio coniugato alla memoria di un grande uomo

Al taglio del nastro, lo scorso anno, aveva partecipato anche l’allora sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Nell’occasione, Orlando aveva dichiarato: “Oggi inaugurando questo presidio sanitario aggiungiamo una nuova preziosa tessera al mosaico della nostra città. Tutti insieme, come ci ricorda anche il nome del Laboratorio Zen Insieme, evitando gli individualismi e costruendo comunità, possiamo raggiungere nuovi e importanti traguardi. Come la realizzazione di questo presidio che coniuga l’amore per il territorio al valore della memoria di un uomo, il dottor Eugenio Emanuele, che ha sempre avuto cura, con grande impegno e generosità, dei più bisognosi.

Avere cura degli altri è il miglior modo per liberarci dalla paura. Esprimo, dunque, un sentito ringraziamento alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e al suo presidente professor Emmanuele Emanuele, nonché a tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione del presidio sanitario che, sono sicuro, costituirà un importante punto di riferimento per il territorio”.