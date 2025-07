Domenica sera la quinta edizione del Merkatu di Testa Della’Acqua!

L’associazione culturale no profit Meraki Testa Dell’Acqua è lieta di annunciare la quarta edizione del MERKATU, che si terrà domenica 22 luglio presso la Contrada Testa dell’Acqua (Noto).

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Culturale no profit Meraki Testa dell’Acqual inviata per la quinta edizione del MERKATU per offrire una giornata all’insegna dell’autenticità, della condivisione e della valorizzazione della cultura locale.

Un appuntamento aperto a tutti, pensato per celebrare le eccellenze del territorio e promuovere uno spirito di comunità.

Luogo: Testa Dell’Acqua, Piazza San Isidoro, snc, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Ora: 18:00

Artista: Perciazzucca

Contenuto speciale del ‘Merkatu’ domenica 27 luglio:





“Dalla Palestina alla Sicilia: condividendo storie di piante, persone e terra’ con Vivien Sansour”

https://viviensansour.com/

www.palestineheirloomseedlibrary.com





L’evento si articolerà in due momenti:





18:30 Aperitivo analcolico

Presentazione della mostra HeARt, del progetto Gaza Cola e del lavoro di Vivien Sansour





20:30

(Solo su prenotazione con posti limitati – euro 10 per persona)

Dalla Palestina alla Sicilia: La Cucina itinerante di Vivien Sansour con degustazione di tapas palestinesi, condivisione di storie, di piante, di persone e di terra.

Prenotare via mail a: meraki.testadellacqua@gmail.com

oppure via whatsapp a: +37120123466

Link: https://www.facebook.com/events/753479450592897

