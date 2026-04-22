Tamajo: "Rilanciamo un presidio economico fondamentale per la città"

Prosegue il percorso di rinnovamento del mercato ortofrutticolo di Palermo. È stato sottoscritto, dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo e dal sindaco Roberto Lagalla, il protocollo di intesa per la rimodulazione delle fonti finanziarie e la definizione dell’atto ufficiale.

L’intesa riguarda lo stanziamento di fondi regionali pari a 11 milioni di euro, destinati al piano di fattibilità e all’avvio degli interventi di riqualificazione.

L’accordo rappresenta una svolta concreta. Dopo anni di dibattito, il progetto entra in una fase operativa con risorse già individuate e una cornice amministrativa definita.

Tamajo: “Passo decisivo verso la modernizzazione”

“Con la firma di oggi compiamo un passo decisivo verso la modernizzazione del mercato ortofrutticolo – dichiara Edy Tamajo –. Vogliamo realizzare una struttura più efficiente, sostenibile e competitiva, senza penalizzare gli operatori e mantenendo la centralità strategica dell’area. Questo protocollo rappresenta un’importante sinergia istituzionale. Lavoriamo per rilanciare un presidio economico fondamentale per la città, migliorandone funzionalità e servizi, in dialogo costante con le categorie produttive. Il protocollo sancisce un impegno condiviso tra Regione e amministrazione comunale per il rilancio di un’infrastruttura strategica per l’economia del territorio”.

Gli interventi previsti: logistica, sostenibilità e innovazione

Il progetto di riqualificazione punta a un rinnovamento complessivo della struttura. Gli interventi riguarderanno diversi ambiti strategici:

Riqualificazione strutturale degli spazi esistenti;

degli spazi esistenti; Miglioramento della logistica e della viabilità interna ;

; Riorganizzazione delle aree di carico e scarico;

Introduzione di sistemi per l’ efficientamento energetico ;

; Implementazione di servizi digitali per la gestione delle attività.

L’obiettivo è rendere il mercato più moderno e competitivo, capace di rispondere alle esigenze della filiera agroalimentare e alle nuove sfide ambientali.

Il ruolo strategico del mercato per l’economia locale

Il mercato ortofrutticolo rappresenta un nodo centrale per l’economia cittadina. Qui convergono produttori, grossisti e operatori della distribuzione. La sua efficienza incide direttamente sulla qualità della filiera e sulla competitività del territorio.

La riqualificazione mira a rafforzare questo ruolo. Un’infrastruttura moderna può migliorare i flussi commerciali, ridurre i costi logistici e favorire una maggiore integrazione con i mercati nazionali e internazionali.

Argano: “Un cuore pulsante da rilanciare”

“Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento all’assessore Tamajo, e al sindaco Lagalla, per il fondamentale traguardo raggiunto – dichiara Alberto Argano, presidente dell’associazione di categoria grossisti e commissionari ortofrutticoli di Confcommercio Palermo – Questo risultato rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale. Il mercato non è soltanto un luogo di scambio commerciale, ma un vero e proprio cuore pulsante dell’economia locale, un punto di riferimento per produttori, operatori e cittadini. A nome di tutti coloro che credono nel valore di questo progetto, grazie per l’impegno, la determinazione e la straordinaria capacità di fare squadra. Questo accordo è un esempio virtuoso di buona amministrazione e di attenzione concreta ai bisogni del territorio”.

La firma del protocollo apre una fase finalmente operativa e concreta. Ora l’attenzione si sposta sui tempi e sulla capacità di realizzare gli interventi previsti. Il mercato ortofrutticolo di Palermo si avvia così verso una trasformazione che punta a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficienza.