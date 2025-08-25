Domenica 30 agosto, dalle ore 18:00 alle 23:00, l’Associazione Culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua torna invita per il Merkatu serale, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio, dell’artigianato e della cultura locale.
Un appuntamento aperto a tutti, pensato per celebrare le eccellenze del territorio e promuovere uno spirito di comunità.
Il programma della serata prevede:
Esposizione di prodotti genuini del territorio
Artigianato di qualità
Spazio seconda mano e libri
Area Arte e Cultura
Attività per bambini/e e ragazzi/e
Cibo e degustazioni a cura di Bann, Manico, Jolly Bar e Manicò cucina itinerante
Attività e spettacoli:
18:30 – Laboratorio di giocoleria (bambini fino ai 10 anni)
19:00 – Lettura di poesie di Paolo Marletta con accompagnamento musicale di Juergen Reiter (contrabbasso)
19:30 – Laboratorio di giocoleria (dai 10 anni in su)
20:30 – Workshop di tamburello con Andrea Chessari (su prenotazione)
22:00 – Concerto del Quartetto AreaSud
https://youtu.be/qdmtabtpbls
Il Merkatu si svolge ogni ultima domenica del mese a Testa dell’Acqua.
A partire da settembre tornerà nella sua formula diurna, dalle ore 10:00 alle 15:00.
Per aggiornamenti e informazioni:
Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, snc, NOTO, SIRACUSA, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 31/08/2025
Ora: 18:00
Artista: Quartetto AreaSud
Prezzo: 0.00
Link: https://www.facebook.com/events/4050362511887375
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook