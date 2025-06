Si aprirà sabato 14 giugno 2025, alle ore 17:00, con l’Inaugurazione della Esposizione bibliografico-iconografica nel Salone Eventi d’Istituto, la manifestazione di elevato spessore “Identità musicali siciliane, storia, cultura, società. Dall’età greca alla contemporaneità”.

L’iniziativa si innesta nell’ambito della trentunesima edizione della “Festa della Musica”, che, ideata nel 1982 dal Ministero della Cultura francese e accolta dall’Unione Europea nel 1985, si celebra ogni anno il 21 giugno e, in particolare in Italia sotto l’egida del Ministero dei Beni Culturali. In questa data si svolgono manifestazioni che abbracciano tutti i generi musicali, coinvolgendo, a vari livelli, non solamente i Paesi europei, ma tutti gli angoli del Pianeta.

L’Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S. ha assicurato supporto anche finanziario alla manifestazione con stanziamento di Fondi su Capitolo dedicato.

In sinergia con l’ ”Associazione Kiklos” e l’Istituto culturale “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani”, la Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” ha approntato un ricco palinsesto che include, oltre che alla Esposizione di preziosi volumi estrapolati dai Fondi d’Istituto e di foto tematiche messe a disposizione per l’occasione dall’Artista Dott.ssa Manuela Martines, tre Incontri tematici di grande interesse con la partecipazione di Relatori di levatura e, in chiusura, un Momento performativo con esecuzioni di brani in lingua dialettale siciliana da parte di Artisti contemporanei.

La pregevole Rassegna espositiva si avvale di rari antichi testi quale la seicentina “Apologia di don Luigi d’Heredia, nella quale si difendono Teocrito, e i doriesi poeti ciciliani, dalle accuse di Battista Guarino, e per incidenza si mette in disputa il suo Pastor Fido”(Palermo,1603) e i numerosi fogli sciolti “Raccolta Cannizzaro : [canti popolari della provincia di Messina]” che riunisce i manoscritti dell’illustre Poeta, Letterato e Filologo messinese Tommaso Cannizzaro(1838-1921); e ancora “Memoria sopra Xanto, Aristosseno, e Stesicoro : poeti lirici siciliani che fiorirono nell’epoca ellenica / pel cavaliere Francesco De Beaumont.”(Palermo,1835), ”I codici musicali italo-greci di Messina / Ottavio Tiby”(Roma,1937), ”Canti popolari siciliani / Giuseppe Pitrè.”(Roma,1940-1041) e i due volumi “Corpus di musiche popolari siciliane / Alberto Favara ; a cura di Ottavio Tiby.” (Palermo,1957).Per quanto concerne la sezione iconografica, in esposizione no book material posseduto dalla Biblioteca, quali dischi e cd e le pregiate foto messe dalla Dott.ssa M. Martines con relativi pannelli esplicativi che fungeranno da supporto per meglio immergersi nella visione delle immagini proposte.

Argomentare di musica, e di etnomusica nello specifico, cogliendo le sfumature delle ricchezza in cui essa si declina, è compito arduo e, nel contemplo, affascinante percorso di crescita culturale e di moti emozionali. Durante l’intenso programma convegnistico, che si dipanerà su ben tre Incontri, si sviscererà il Patrimonio culturale di inestimabile valore del “bene musicale” della tradizione siciliana, nella sua valenza anfibia di materiale e immateriale, anche dal punto di vista iconografico.

Primo Incontro

Sabato 14 giugno ore 17:45 Sala Lettura Biblioteca

Tema: “Strumenti musicali e rituali del mondo greco antico in Sicilia”, prenderanno la parola la Prof.ssa Angela Bellia, CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, il Prof. Massimo Raffa, Università del Salento, Ricercatore Senior di Musicologia e Storia della Musica Università del Salento, il Prof. Emanuele Lelli, Classicista e Studioso di poesia ellenistica, con Introduzione della Direttrice della Biblioteca e Coordinamento scientifico del Dott. Mario Sarica (Museo dei Peloritani) . Attraverso le fonti storiche, letterarie e antropologiche sarà svolto un approfondimento interdisciplinare sul ruolo della musica nel mondo greco.

Secondo Incontro

Sabato 21 giugno ore 10:00 Sala Lettura Biblioteca

Tema: “Sicilia come terra d’incontro di strumenti musicali fra Oriente e Occidente”. Pregiati Contributi del M° Giuseppe Severini, liutaio, e del Prof. Mauro Geraci, Ordinario di Antropologia Culturale DICAM – UniMe, introdotti dalla Direttrice, coordinati dal Dott. Mario Sarica. Focus dell’Incontro di studio la ricostruzione filologica di strumenti musicali come rebab e oud, e loro riscoperta attraverso la ricerca etnoantropologica.

Terzo Incontro

Ore 17:30 Sala Lettura Biblioteca

Tema:”Alle sorgenti dei suoni pastorali del Mediterraneo” .Sono previsti interventi del Dott. Mario Sarica, del M° Salvatore Pinello Drago e del Dott. Franco Blandi. Al centro del confronto il ruolo della musica come strumento di conoscenza, memoria e costruzione del pensiero critico, una singolare esperienza di rigenerazione fra tradizione ed innovazione della pratica performativa dei fiati pastorali. Infine, la Dott.ssa Manuela Martines e il Dott. Philippe Granger si soffermeranno su “Il Paesaggio sonoro, gli alberi che ascoltano e parlano”. Introduzione e moderazione a cura della Direttrice. A conclusione della giornata, si esibirà il Gruppo vocale-strumentale “Pelorias”, composto da Vittoria Micalizzi, canto e chitarra, Giovanni Alibrandi, violino, Domenico Feminò, voce e percussioni. Gli eventi si svolgeranno nei locali della Biblioteca, a ingresso libero, fino a esaurimento posti. La Mostra resterà fruibile fino al 27 giugno 2025, durante gli orari di apertura dell’Istituto, con prenotazione necessaria solo per i Gruppi. Con questa iniziativa, la Biblioteca “Giacomo Longo” rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura accessibile e partecipata, capace di mettere in dialogo arti e saperi in uno spazio pubblico aperto e inclusivo, con attestazioni significative relative alla relazione fra poesia e musica, nelle forme letterarie, mitologiche e rappresentative iconografiche.

L’evento è presente sulla pagina www.festadellamusicaitalia.it, gestita dall’AIPFM, accedendo sulla Home page dalla voce Sicilia-Messina-Bliblioteca Regionale di Messina.

(a cura di Maria Rita Morgana)

