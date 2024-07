Stasera alle 21.30, giovedì 4 luglio in scena Mamma Perdonami e Anna Cappelli

Prosegue la rassegna Metamorphosis Festival 2024 all’Orto Botanico di Palermo giunta alla terza edizione. La struttura di via Lincoln ospita questa sera, 3 luglio, sul palco en plein air il concerto intitolato Goldenlight delle due giovani musiciste e cantautrici di origini estoni Ann-Lisett Rebane e Katariina Kivi del Duo Ruut (voci e cetra estone) che intratterrà con la sua musica minimalista nella sua essenza, ma ricca di idee nuove e fantasiose.

Due spettacoli per il 4 luglio

Agenda fitta, invece, per giovedì 4 luglio. Saranno due gli appuntamenti all’Orto Botanico. Si inizierà alle 19 con Mamma Perdonami – Mema Me Fal, una videoinstallazione di Genny Petrotta, prodotta dalla Fondazione studio rizoma con Autostrada Biennale. Ingresso gratuito.

Mamma Perdonami – Mema Me Fal

Il 31 dicembre 1944, un gruppo di rivoluzionari guidati da Giacomo Petrotta proclamò la Repubblica Popolare Contadina di Piana Degli Albanesi. Si ribellarono alla gestione scorretta dei raccolti agricoli da parte di un’alleanza di grandi proprietari terrieri ed élite politiche che lasciava la popolazione alla fame. A quasi 80 anni di distanza, l’artista visiva Genny Petrotta, nipote del leader dei ribelli, insieme a un gruppo di giovani della sua città natale, rivisita la lotta della repubblica contadina che durò cinquanta giorni fino a quando non fu stroncata dalla polizia.

Anna Cappelli

Alle 21.30 il palinsesto prosegue con Anna Cappelli, spettacolo teatrale di Annibale Ruccello per la regia di Claudio Tolcachir, con Valentina Picello. Produzione Carnezzeria / Teatri di Bari / Campania Teatro Festival

La sinossi indica “Un gioiello teatrale sul corpo di un’attrice unica, Valentina. La sua sensibilità, la sua immaginazione e l’infinita delicatezza del suo humor daranno a questo testo un’impronta unica e piena di aria fresca. Una proposta molto netta: questa donna, il pubblico, e la vita in mezzo a loro. Lo humor e la tragedia mischiati. Quel sorriso doloroso che ci attraversa e non ci lascia indifferenti”.

Metamorphosis continua fino al 7 luglio

Metamorphosis continua fino al 7 luglio, i biglietti sono acquistabili online o direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti disponibili, ticket, info e programma completo.

La kermesse è organizzata da SiMuAMUSEIUNIPA-Sistema Museale Università di Palermo Università degli Studi di Palermo CoopCulture in collaborazione con Genìa.

Cos’è il Metamorphosis Festival

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo (SiMuA) e CoopCulture, in collaborazione con Genìa, dal 29 giugno al 07 luglio, propongono la terza edizione del Festival Metamorphosis. Il festival multidisciplinare tra musica, teatro, danza, video arte da vivere immersi nello splendore dell’orto botanico. Un’edizione ancora più ricca con una masterclass, un festival dedicato ai più piccoli e dei talk per approfondire le tematiche del festival. Metamorphosis nato durante i giorni bui del covid come risposta degli operatori culturali oggi è sempre di più un appuntamento imperdibile dell’estate, con un programma sempre più ambizioso che guarda al mondo.

Il Festival Metamorphosis all’Orto Botanico di Palermo rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’arte in tutte le sue forme, creare connessioni tra la natura e la cultura e coinvolgere la comunità nel dialogo artistico. La collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo, CoopCulture e Genìa permetterà di realizzare un evento unico nel suo genere, che contribuirà a promuovere la creatività, l’innovazione e l’espressione artistica nella città. L’Orto botanico di Palermo è una istituzione museale e didattico-scientifica del Centro Servizi del Sistema Museale dell’Università di Palermo, che vi ha sede. Adiacente a Villa Giulia, vi si accede da via Lincoln, al confine del quartiere Kalsa di Palermo, e accoglie oltre 12.000 specie differenti di piante.