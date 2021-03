LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Il maltempo che sta caratterizzando il fine settimana in Sicilia non concede tregua. Fino alla mezzanotte di domani, domenica 21 marzo, prosegue infatti l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e l’allerta gialla per il rischio idrico. Il bollettino della Protezione civile regionale segnale condizioni di meteo avverse.

Dalla tarda serata di oggi, per le prossime 18-24 ore, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate sulle coste esposte. Dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.