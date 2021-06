LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Continua l’allerta gialla per le condizioni meteo in Sicilia anche per il 10 giugno. La protezione civile, infatti, segnala precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sulla Sicilia orientale”.

L’allerta gialla è stata indetta per le zone di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Province, dunque, dove ci saranno tali fenomeni temporaleschi. I venti saranno deboli e moderati ovunque mentre nel resto dell’isola il cielo sarà poco nuvoloso.

Temperature in sensibili aumento. Le minime si attesteranno tra i 12 ed i 19 gradi di Messina. Le massime, invece oscilleranno tra i 24 di Enna ed i 30 di Agrigento.

Nel resto d’Italia

Al nord i temporali a carattere sparso potranno interessare l’arco alpino, arrivando a bagnare anche le Prealpi Lombarde e la pianura del Veneto. Altrove, tempo più soleggiato.

Al centro la giornata sarà caratterizzata da un cielo al più poco nuvoloso su tutte le regioni al mattino. Nel pomeriggio annuvolamenti con isolati temporali su frusinate, aquilano e Ogliastra.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, poi, nel pomeriggio potrebbero scoppiare dei temporali sulla Calabria e sul Cilento.

Per venerdì 11 giugno

Al nord la giornata trascorrerà dapprima con un cielo poco nuvoloso o con nubi sparse sul Triveneto, poi con temporali pomeridiani sull’arco alpino e sulle alte pianure del Veneto.

Nelle regioni centrali, generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare qualche temporale pomeridiano sui monti di Abruzzo e Lazio.

Nel sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da una mattinata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini e zone adiacenti, soleggiato altrove.