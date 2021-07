Massime in lieve ribasso per il 2 luglio

Ancora punte superiori ai 40 gradi per la giornata dell’1 luglio

Ma niente allerta rossa o arancione per le ondate di calore

Livello d’attenzione alto per il rischio incendi nel Catanese e nell’Ennese

Per il 2 luglio temperature calde ma meno afose

Il caldo in Sicilia potrebbe allentare la sua morsa. Se per l’1 luglio sono previsti picchi di 40 gradi, infatti, per la giornata del 2 luglio le previsioni parlano di un lieve abbassamento delle temperature. Siamo però lontani dal poterla chiamare tregua.

L’afa continua per l’1 luglio dove le temperature massime previste avranno una punta di 42 nel Siracusano. Nell’Agrigentino e nel Catanese si sfioreranno i 40 gradi. Previsioni più ‘miti’ nel Palermitano dove sono previsti 30 gradi. Cieli saranno nuvolosi sul Palermitano mentre poco nuvolosi nel resto dell’isola. Venti moderati, mari poco mossi o quasi calmi.

Ondate di calore, allerta gialla

Scende d’intensità l’allerta per le ondate di calore. La protezione civile regionale ha diffuso il nuovo bollettino (il 129) valido dalle 0.00 del 1 luglio per le 24 ore successive. L’allerta scende a livello giallo per le temperature massime percepite a Palermo, Catania e Messina.

Rischio incendi

Lo stesso bollettino, però, indica pericolosità alta di rischio incendi con allerta rossa nel Catanese e nell’Ennese. Le altre province dell’isola hanno pericolosità bassa ed allerta arancione.

Nel resto d’Italia

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, ma nel pomeriggio temporali sulle Alpi centro-orientali interesseranno principalmente i confini e le zone limitrofe ad essi. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà con nubi sparse in Sardegna e poco nuvoloso sulle restanti regioni. Clima caldo. Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con il bel tempo. Il sole splenderà in un cielo che si mostrerà praticamente sereno dappertutto.

Per venerdì 2 luglio

La giornata si presenta soleggiata in tutta l’isola. Il caldo continuerà ad esserci ma non sarà così opprimente come negli ultimi giorni. Massime lontane dai 40 gradi. Sono previsti 35 gradi nell’Agrigentino, nel Ragusano e nell’Ennese. Temperature più miti nel Palermitano (30 gradi) e nel Messinese (27).

Venti moderati, mari quasi calmi e poco mossi soprattutto nello Stretto e nello Ionio.

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, ma dal pomeriggio temporali potrebbero scoppiare sui confini alpini del Triveneto. Venti deboli variabili. Al entro sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi. Venti deboli.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni. Il sole splenderà in un cielo che si mostrerà praticamente sereno dappertutto. Temperature massime comprese tra 27 e 32°C.