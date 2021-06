L’afa stringe l’isola

Il caldo continua a non dar tregua all’isola, bollino rosso a Catania, 45 gradi nel Siracusano

E c’è anche il rischio incendi arancione in tutta l’isola

Afa ovunque e cieli nuvolosi

Per l’1 luglio, ancora caldo ma si abbassano i livelli di allerta per le ondate di calore

Ancora caldo, afa ed allerta ondate di calore in Sicilia. Anche nei prossimi giorni il copione già visto in questo inizio estate vede protagonista la canicola che non lascia l’isola. Si prevedono anche punte di 45 gradi nel Siracusano per la giornata del 30 giugno ed un’allerta rossa a Catania per le ondate di calore.

Nel capoluogo etneo la temperatura massima percepita prevista, secondo il bollettino della protezione civile regionale, indica 36 gradi.

Bollino arancione e giallo a Messina e Palermo

Per il 30 giugno sarà una giornata di allerta arancione a Messina (saranno percepiti 37 gradi) e gialla a Palermo (35 gradi).

Rischio incendi arancione

Pericolosità media e preallerta arancione in tutte e nove le province dell’Isola per le prossime 24 ore.

Afa ovunque e cielo nuvoloso

Il caldo rovente però non farà sconti praticamente con punte altissime. Nel Nisseno sono previsti 40 gradi, nel Ragusano 39 e nel Catanese 38. Temperature superiori a 35 ad Agrigento.

A far da contorno a questa canicola anche un cielo che progressivamente, un po’ ovunque, si andrà a velare con una nuvolosità sempre più intensa soprattutto nel pomeriggio.

Nel Resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e da un cielo praticamente sereno. Da segnalare soltanto alcuni temporali pomeridiani che potranno scoppiare sulle Alpi del Triveneto. Al centro, invece, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi. Venti tra deboli e moderati, mari quasi calmi o al massimo poco mossi.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con molte nubi anche su Calabria e Puglia meridionale, più sole altrove. Molto caldo.

Per giovedì 1 luglio

Le previsioni per la giornata di giovedì 1 luglio non differiscono troppo. Sono previste punte superiori ai 40 gradi nel Siracusano nel Ragusano e saranno molto vicine ai 40 gradi nell’Agrigentino. Si supereranno i 35 a nell’Ennese e nel Nisseno.

Giornata generalmente soleggiata e con pochissime nuvole passeggere. Venti moderati quasi calmi o poco mossi.

Ondate di calore scendono a giallo

Nelle tre grandi città dell’Isola, la protezione civile segnala allerta gialla per quanto riguarda le ondate di calore. Sono previsti 35 gradi di temperatura massima percepita a Catania e 34 a Palermo e Messina.

Nel resto d’Italia al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, ma nel pomeriggio temporali sulle Alpi centro-orientali interesseranno principalmente i confini e le zone limitrofe ad essi. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà con nubi sparse in Sardegna e poco nuvoloso sulle restanti regioni. Clima caldo.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con il bel tempo. Il sole splenderà in un cielo che si mostrerà praticamente sereno dappertutto.