Nubi sparse ma temperature alte

Ancora allerta della protezione civile per le tre le grandi città dell’isola

Ma temperature afose ovunque con punte anche sui 43 gradi

Rischio incendi alto nel Palermitano e nel Trapanese

Il ritornello è sempre lo stesso: caldo ed afa stringono nella morsa la Sicilia anche per i prossimi giorni. E le temperature non accennano ascendere con temperature che potranno anche sfiorare i 43 gradi.

Per il 29 giugno c’è anche allarme arancione a Palermo, Catania e Messina dove le temperature massime percepite saranno di 37 gradi.

Complessivamente, però, le temperature andranno oltre con punte di 42 gradi nel Siracusano e di 40 nel Ragusano. Nel pomeriggio sono previste delle piogge nelle zone centrali dell’isola e nuvole un po’ ovunque. Venti moderati, mari poco da calmo a quasi calmo, poco mosso nel Trapanese.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, qualche nube in più interesserà la Val d’Aosta e sull’alto Piemonte, anche con alcuni temporali pomeridiani. Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso sulla Sardegna e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 32 e 34 gradi. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con il bel tempo. Il sole splenderà in un cielo che si mostrerà praticamente sereno dappertutto. Temperature in aumento con punte di 40°C in Puglia.

Rischio incendi, allerta rossa nel Palermitano e nel Trapanese

Le temperature ancora bollenti potrebbero favorire gli incendi. Il bollettino della protezione civile regionale mostra anche il rischio. A Palermo e Trapani viene segnalata alta la pericolosità e l’allerta sale al massimo livello. Nelle altre province dell’isola la pericolosità è media e l’allerta è arancione.

Per mercoledì 30 giugno

Poco sole con nubi sparse quasi ovunque con possibili piogge nel Messinese e Catanese nel pomeriggio. Mercoledì 30 ottobre offre questa “variante” sul tema ma questo non cambierà di molto la situazione sul caldo.

Ancora allerta ondate di calore

Basti pensare che è previsto il bollino rosso a Catania per le ondate di calore ed il persistere delle alte temperature percepite. Nel capoluogo etneo sarà di 38 gradi. Si mantiene allerta arancione a Messina, sempre 37 gradi di temperatura massima percepita mentre a Palermo si scenderà ad allerta gialla con 35 gradi percepiti.

Caldo ovunque

Le temperature massime non fanno sconti. Previsti 43 gradi nel Siracusano, 40 nel Ragusano e nel Nisseno. Venti deboli e moderati. Mari calmi e quasi calmi.

Nel resto della penisola, al nord la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e da un cielo praticamente sereno. Da segnalare soltanto alcuni temporali pomeridiani che potranno scoppiare lungo i confini alpini. Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi.

Nel resto del sud, infine, a giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con molte nubi anche su Calabria e Puglia meridionale, più sole altrove. Molto caldo.