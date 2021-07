Bollino rosso a Palermo, 40 gradi nel Nisseno

Le ondate di calore si intensificano, per il 31 luglio bollino rosso a Palermo con 37 gradi percepiti

Ma nel resto dell’isola si sfioreranno i 40 gradi nelle zone del Nisseno, 38 gradi a Catania

Per l’1 agosto anche a Catania con 39 gradi percepiti

Non si attenua minimamente la morsa di afa che stringe la Sicilia. Anche per i prossimi giorni ondate di calore e rischi incendi saranno protagonisti delle condizioni meteo nell’isola. E lo saranno, secondo quanto annunciato nelle scorse ore dalla protezione civile regionale, fino al prossimo 6 agosto. Fino ad allora, allerte rosse ed arancioni saranno predominanti.

Per il 31 luglio, assolo del sole in un cielo senza nuvole. I venti soffieranno con un’intensità debole e moderata mentre i mari saranno calmi o quasi calmi.

Giornata da bollino rosso a Palermo

Le ondate di calore si intensificano ed a Palermo il 31 luglio è contraddistinto dal bollino rosso. Saranno percepiti 37 gradi.

A Catania bollino arancione, giallo a Messina

Temperatura più alta a Catania con i suoi 38 gradi ma bollino arancione. A Messina, invece, sono previsti 37 gradi con ondate di calore di livello 1, ovvero giallo.

Clima rovente ovunque

Complessivamente sarà una giornata afosa ovunque. Nel Nisseno sono previsti 40 gradi, 37 nel Ragusano e nell’Agrigentino, 36 nel Siracusano. Le temperature non andranno sotto i 35 gradi nelle ore di punta.

In sei province il rischio massimo di incendi

A causa delle temperature altissime e dell’afa, la pericolosità è alta con conseguente livello di allerta massimo (colore rosso) in sette province dell’Isola. Si tratta di Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. Preallerta arancione e pericolosità media invece nell’Agrigentino, nel Nisseno e nel Trapanese.

Nel resto d’Italia

Al nord la mattinata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Peggiora dal pomeriggio a partire dal Nordovest, con temporali.

Al centro il sole non avrà alcun problema a splendere in cielo sereno. Farà molto caldo, le temperature massime toccheranno punte di 35°C a Roma, sopra i 40°C in Sardegna. Venti da sud.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Clima molto caldo, a tratti rovente.

Per domenica 1 agosto

Le condizioni meteo per domenica 1 agosto non si discosteranno troppo da quelle del giorno prima: cielo sereno, sole (pochissime nuvole), vendi deboli e moderati, mari calmi e quasi calmi.

Bollino rosso a Palermo e Catania

Si intensificano le ondate di calore e se Palermo persisterà il livello 3 (rosso) con 39 gradi percepiti, Catania aumenterà da arancione a rosso il livello di allerta. Anche nel capoluogo etneo previsti 39 gradi percepiti. A Messina bollino giallo con 37 gradi.

Caldo afoso nelle altre città

A Siracusa sono previsti 40 gradi. Caldo afoso ovunque nell’isola 39 nel Ragusano, 38 nell’Agrigentino e nel Nisseno. Ancora una volta, le ore di punta saranno caratterizzate da temperature oltre i 35 gradi.

Nel nord Italia pressione in calo. Fin dalle prime luci del giorno piogge e temporali interesseranno le regioni settentrionali a partire dal Nordovest; venti meridionali, mari molto mossi.

Al centro pressione stabile su tutti i settori. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni, senza precipitazioni. Clima ancora caldo.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima caldo.