Per il 17 luglio sono previste piogge ed allerta gialla in tutta l’isola

Ma ci sarà anche il rischio incendi alto in quattro province

Per il 18 luglio, temporali sulle coste e temperature in lieve ribasso

Piogge da isolate a sparse fin dal mattino in molte località della Sicilia ed allerta meteo gialla in tutta l’isola per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. La giornata del 17 luglio è caratterizzata dalle precipitazioni e da temperature in ribasso. Anche se ci sarà comunque caldo.

L’allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale pone l’attenzione anche sui venti forti nord-occidentali con rinforzi di burrasca sui settori occidentali e meridionali. Per quanto riguarda i mari, invece, sono previsti molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno e lo Ionio meridionale.

Nel Catanese sono previsti 30 gradi, 29 gradi nell’Agrigentino, 28 nel Ragusano e nel Siracusano. L’afa, quindi, continua – per ora – a farsi da parte.

Rischio incendio alto in 4 province

Il rischio incendi alto ed allerta rossa in quattro province dell’Isola. Lo si legge nel bollettino 145 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Pericolosità alta e livello di allerta massima nell’Agrigentino, nel Nisseno, nell’Ennese e nel Ragusano. Nelle restanti province siciliane la pericolosità sarà media e vigerà una preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da piogge sul Friuli Venezia Giulia e al mattino in Romagna, cielo coperto sul resto del Nordest e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con violenti temporali sulle Adriatiche, poi i rovesci anche con grandine e nubifragi potranno interessare gran parte delle regioni.

Nel resto del sud, invece, a giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, poi, dal pomeriggio, rovesci temporaleschi interesseranno Basilicata, Campania e Calabria interna.

Per domenica 18 luglio sono previste ulteriori intensificazioni delle precipitazioni soprattutto nelle coste nordorientali. Ma le piogge potrebbero interessare anche le zone interne dell’isola. Temperature in lieve ribasso e vicine ai 30 gradi in tutte le province.

Venti moderati ovunque, mari quasi calmi nel litorale est dell’isola ma mosso altrove.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da una mattinata ampiamente soleggiata, nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni rovesci sui confini alpini. Clima caldo anche in Liguria. Al centro la giornata sarà contraddistinta subito da rovesci su Abruzzo e Molise, poi temporali anche su basso Lazio e zone interne di Abruzzo e Molise. Soleggiato altrove. Venti settentrionali.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un’atmosfera instabile e la possibilità di rovesci temporaleschi a tratti intensi su Puglia, Basilicata, Campania e Salernitano.