Alta pressione, sole e nuvole in diradamento con temperature in lieve discesa. Ancora una giornata calda e dai toni praticamente estivi in Sicilia per domenica 19 maggio. Almeno stando alle previsioni meteo.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-oriental. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Le temperature

Rimane il caldo in Sicilia ma massime in lieve diminuzione. Massime previste tra i 25 ed i 31 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 30 a Catania, 26 ad Enna, 28 a Messina, 25 ad Enna, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è pressoché stabile sulle regioni di conseguenza la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso. Da segnalare l’arrivo di rovesci o temporali, nel pomeriggio, sugli Appennini emiliani e in Romagna. Venti deboli meridionali, mari generalmente calmi e clima a tratti molto mite.

Centro e Sardegna. Perturbazione in arrivo sulle nostre regioni per cui sin dal mattino ci saranno precipitazioni sparse, localmente intense, tra Toscana e Lazio. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare diffusamente con rovesci o temporali con grandine su gran parte dei settori, ma meno lungo le coste adriatiche. Anche in Sardegna avremo un tempo molto instabile. Venti meridionali, clima a tratti caldo.

Sud e Sicilia. Un corpo nuvoloso instabile raggiunge alcune regioni nel corso del mattino pertanto sono previste piogge o locali temporali in Sicilia, Campania, sugli Appennini e sulla Puglia, specie settentrionale. Altrove avremo una nuvolosità sempre ben presente. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, il clima risulterà ancora caldo. I mari saranno localmente mossi.

Lunedì 20 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Pressione debole, le regioni settentrionali sono continuamente interessate da piogge e temporali: in avio di settimana ecco arrivare una nuova perturbazione che interesserà molti settori, insistendo in particolare sulle alte pianure e sui settori montuosi; non sono da escludersi grandinate e colpi di vento. Tra la sera e la notte successiva, marcato peggioramento al Nordovest, con nubifragi.

Centro e Sardegna. La pressione non è salda: la giornata vedrà subito condizioni di tempo instabile sui settori adriatici, con piogge moderate; piogge e schiarite invece sul versante tirrenico. Con il passare delle ore si avvicinerà una nuova perturbazione, che porterà un diffuso peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Marche, anche con temporali intensi. Sulla Sardegna, dapprima soleggiato, poi maltempo.

Sud e Sicilia. Pressione che tende a calare lievemente. Dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, ecco che nel corso delle ore pomeridiane avremo un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla Campania: qui saranno possibili delle piogge alternate a temporali, più probabili però soltanto sulle zone montuose. Più asciutto altrove.