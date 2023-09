Temperature stabili

Ancora caldo estivo – senza estremi – con alta pressione che garantisce in Sicilia sole o al massimo cieli poco nuvolosi anche per la giornata di giovedì 14 settembre. Massime comprese tra i 28 ed i 31 gradi.

Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 28 e 31 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 30 a Catania, 28 ad Enna, 31 a Messina, 29 a Palermo, 31 a Ragusa, 30 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata soleggiata il tempo peggiorerà con piogge e temporali da Alpi e Prealpi verso le zone di pianura entro sera.

Centro: Questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo quasi ovunque. Attesi alcuni temporali su Umbria e alte Marche.

Sud: Il cielo si presenterà con molte più nubi rispetto ai giorni precedenti. Non sono attese precipitazioni. Temperature massime stabili.

Venerdì 15 settembre ancora sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Pressione bassa, in questa giornata ci saranno precipitazioni più diffuse al mattino, poi relegate soltanto alle Alpi e all’Emilia Romagna Centro:

Pressione stabile per cui questa giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo quindi poco nuvoloso. Clima estivo.

Sud: Pressione stabile per cui in questa giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature grossomodo stazionarie.

Sabato 16 settembre

Nord: Una perturbazione raggiunge le regioni con piogge e temporali che dal nordovest si portano verso l’Emilia Romagna, meno sul Triveneto.

Centro: Il tempo diventerà più instabile e piovoso sulla Toscana, specie settentrionale, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, ma con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.