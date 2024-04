Punte fino a 30 gradi

Sole e temperature estive in Sicilia. Il tutto favorito dall’alta pressione che garantisce tempo stabile ovunque pur con qualche velatura nelle ore pomeridiane. Massime comprese tra i 24 ed i 30 gradi. Queste le previsioni meteo nell’isola per la giornata di domenica 14 aprile.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature con punte fino a 30 gradi. Valori estivi quasi ovunque. Massime comprese tra i 24 ed i 30 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 26 a Catania, 25 ad Enna, 26 a Messina, 24 a Palermo, 27 a Ragusa, 28 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Atmosfera totalmente stabile grazie alla presenza dell’anticiclone africano per cui anche questa giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il sole non avrà nessun problema (a parte qualche foschia mattutina sulle pianure centrali) a splendere in in cielo che si presenterà praticamente sereno. Clima estivo su molte città, venti deboli, mari calmi.

Centro e Sardegna. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà scarsa e soltanto occasionale o di passaggio. Le temperature sono previste ancora in un aumento con picchi a tratti estivi in Toscana, Umbria e Sardegna. Venti deboli, mari calmi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono protette da un vasto campo di alta pressione di origine africana. La giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o o solo raramente poco nuvoloso. Temperature in ulteriore e lieve aumento con picchi a tratti estivi su molte città. Venti deboli e mari calmi.

Lunedì 15 aprile

Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Venti deboli orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione pertanto in questa giornata si noterà una maggior presenza delle nubi mentre sui confini alpini il tempo tenderà a peggiorare debolmente, soprattutto su quelli orientali. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mentre le temperature sono previste in diminuzione anche di 5-6 gradi. Mari generalmente poco mossi.

Centro e Sardegna. Nonostante la pressione sia in diminuzione in questa giornata il tempo sarà ancora stabile, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Le temperature sono previste in diminuzione su molte regioni. I mari continueranno ad essere generalmente poco mossi o calmi.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da una nuvolosità via via più presente un po’ ovunque, ma soprattutto in Sicilia dove il cielo tenderà a coprirsi entro sera e dove in nottata arriveranno le piogge. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione, i venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi.