Rimane il caldo estivo con temperature sopra i 30 gradi

Sole e temperature estive in Sicilia. La bella stagione continua ancora in questi primi giorni d’autunno. Anche il 26 e 27 settembre, infatti, sarà all’insegna del bel tempo nell’isola.

Per domenica 26 settembre cielo poco nuvoloso ovunque in mattinata con un nubi più dense nel Siracusano. Evoluzione Meteo che varia di poco le condizioni nelle ore pomeridiane ed in serata.

Mari da calmi a mossi; molto mossi lo Stretto di Sicilia e i settori occidentali del Tirreno, in attenuazione nel pomeriggio e nella sera. Venti da deboli a moderati; localmente forti sud-orientali lungo le coste occidentali, in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Il caldo estivo continua

Non si attenua il caldo tipicamente estivo. Diverse località supereranno i 30 gradi. Previsti 31 gradi a Trapani, 30 a Palermo, Messina e Caltanissetta, 29 a Siracusa, 28 a Catania ed Enna, 27 ad Agrigento, 26 a Ragusa.

Nel resto d’Italia

Nel nord intenso peggioramento del tempo con forti temporali che dai settori occidentali si sposteranno verso quelli orientali. Non sono da escludere possibili formazioni di tornado.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulla Toscana con l’arrivo di temporali anche forti. Sul resto delle regioni avremo nubi irregolari. Clima caldo.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari. Clima estivo.

Per lunedì 27 settembre temperature in aumento

Sole e nuvole in Sicilia per lunedì 27 settembre. Poco nuvoloso al mattino, poi nel pomeriggio nubi nel Trapanese. In serata fronte nuvoloso più esteso ovunque e cieli più coperti.

Mari da quasi calmi a poco mossi al mattino con peggioramenti in serata fino a mossi. Venti: da deboli e moderati.

Valori massimi in risalita in parecchie località dell’isola. Previsti 35 gradi nel Siracusano che risulta essere la zona nettamente più calda della nostra regione. Poi 32 gradi nel Palermitano e nel Catanese, 30 nel Messinese e Nisseno, 28 nel Ragusano, Agrigentino ed Ennese, 26 nel Trapanese.