Per domenica 26 settembre aumentano leggermente le temperature

Fine settimana all’insegna del sole e delle temperature estive in Sicilia

Valori massimi in lieve aumento

Per domenica ancora bel tempo praticamente in tutta l’isola, poche le nuvole

Torna l’estate in Sicilia. La bella stagione, che sembra non essersene mai andata effettivamente, è ancora protagonista nell’isola con temperature calde e la presenza del sole nella stragrande parte della nostra regione in questo weekend.

Per la giornata di sabato 25 settembre, in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso tranne qualche nube nel Ragusano e Siracusano. Nelle ore pomeridiane e serali la situazione Meteo però è destinata a migliorare.

Mari, molto mossi lo Stretto di Sicilia occidentale ed il Tirreno meridionale settore Ovest. Venti, da deboli a moderati; localmente forti sud-orientali su Sicilia occidentale.

Temperature in aumento

Valori massimi in leggero rialzo, aumento anche nelle temperature minime. A Trapani previsti 31 gradi, 29 a Palermo, 28 nel Catanese, Messinese, Siracusano, Nisseno ed Agrigentino. Sono previsti 26 gradi nell’Ennese e nel Ragusano.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso sul Triveneto e sulle Alpi occidentali. Sarà più soleggiato sul resto delle regioni con cielo poco nuvoloso. Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta dal sole prevalente e da un cielo sereno sulle regioni peninsulari e un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna, ma senza piogge.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con il sole prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno su gran parte delle regioni.

Per domenica 26 settembre altra giornata estiva

Le previsioni Meteo per domenica 26 settembre sono ancora favorevoli e sulla falsariga di quelle del giorno precedente. Sole praticamente ovunque e poche velature nel Trapanese in mattinata ed un po’ più sparse in tutta l’isola ma non sono attese precipitazioni.

Mari: da calmi a mossi in miglioramento durante la giornata. Venti da deboli a moderati.

Temperature ancora in lieve aumento: previsti 32 gradi a Trapani, 31 Caltanissetta, 30 nel Palermitano e nel Messinese, 29 nel Siracusano, 28 nel Catanese, nell’Agrigentino e nell’Ennese, 27 nel Ragusano.

Nel nord Italia intenso peggioramento del tempo con forti temporali che dai settori occidentali si sposteranno verso quelli orientali. Non sono da escludere possibili formazioni di tornado.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulla Toscana con l’arrivo di temporali anche forti. Sul resto delle regioni avremo nubi irregolari. Clima caldo.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari. Clima estivo.