Le previsioni in Sicilia

Ancora tempo incerto ed instabile in tutta la Sicilia. Domani si conferma una giornata piovosa sia per il mattino che per il pomeriggio.

Un sistema nuvoloso raggiunge sin dalla notte la Sicilia, apportando cieli grigi e piogge sparse, più insistenti sulle province meridionali nella prima parte del giorno

Temperature minime in calo ancora in flessione in Sicilia. Venti deboli orientali, in rinforzo su Stretto, Ionio e Canale di Sicilia. Mari: Tirreno poco mosso, mossi gli altri bacini.