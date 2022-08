Per lunedì 22 agosto ancora nel segno della variabilità

Prosegue l’afflusso di correnti settentrionali che mantiene in vita una moderata variabilità in particolar modo lungo il basso versante tirrenico con anche il rischio di qualche debole piovasco. Queste le previsioni per domenica 21 agosto in Sicilia.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno mosso. Temperature in ulteriore lieve calo.

Temperature in lieve diminuzione

Continuano a scendere, anche se di poco, le temperature massime che varieranno tra i 26 ed i 33 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 32 a Catania, 26 ad Enna, 29 a Messina, 31 a Palermo, 29 a Ragusa, 31 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Bel tempo con cielo più nuvoloso su Alpi e Friuli Venezia Giulia. Attesi piovaschi sui confini alto atesini. Clima caldo gradevole.

Centro: Al centro ci sarà l’alta pressione delle Azzorre e i venti di Maestrale. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Soffiano venti di Maestrale che addossano molte nubi sul basso Tirreno. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente e il cielo sereno.

Per lunedì 22 agosto ancora nel segno della variabilità

L’alta pressione si rinforza sul comparto centro settentrionale della Penisola lasciando così esposto il Sud a correnti più instabili dai Balcani. Avvio di giornata ancora discreto, salvo variabilità lungo il basso versante tirrenico con il rischio di residui fenomeni. Nel pomeriggio ancora instabilità sui settori interni peninsulari ma su interne sicule centro orientali con fenomeni in locale sconfinamento anche su coste tirreniche e ioniche. Possibili temporali nel Catanese. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Temperature stabili o in locale flessione.

Nord: Lunedì 22 sarà ancora l’alta pressione delle Azzorre a garantire un’altra giornata all’insegna del bel tempo con il cielo sereno.

Centro: Continua la fase stabile e soleggiata grazie all’alta pressione delle Azzorre. Il cielo sarà più nuvoloso solo sul lato adriatico.

Resto del Sud: I venti settentrionali e un vortice sui Balcani provocheranno temporali in Puglia, Basilicata e poi Campania. Più soleggiato altrove.